El Ceuta implica al fútbol español en el asalto del 31-J: "No es bueno salir a la calle mirando hacia atrás o sin tranquilidad".

José Juan Romero dice estar ya orgulloso de cómo está respondiendo España y el burgalés Vallejo desvela lo que están sufriendo antes de jugar en su tierra

Aunque el deporte no sea lo más importante ahora mismo en Ceuta, el equipo que comanda el gerenense José Juan Romero está siendo uno de los principales altavoces a la hora de denunciar la situación que viven allí.

Todo lo ocurrido a finales de julio tuvo consecuencias fatales en el equipo de la ciudad autónoma. Muchos de los fichajes que tenían avanzados se echaron para atrás. Tuvieron que cerrar las alternativas la última semana de mercado y apenas, ahora, están pudiendo adaptarse.

La conclusión es que el equipo ceutí ha perdido los cuatro partidos que ha jugado (Andorra, Las Palmas, Real Mallorca y Celta Fortuna) y visita, este viernes, el feudo del Burgos como colista de LaLiga Hypermotion. En el Ceuta tratan de mantener la calma y su portero Guille Vallejo, admite que ya el año pasado empezaron mal y luego se recompusieron.

Pero tanto él como su entrenador tienen claro que, con lo que se está viviendo en Ceuta, todo es más difícil y está teniendo una incidencia en la plantilla. "No es bueno" para el rendimiento, señalaba Vallejo, que haya que "salir a la calle mirando hacia atrás o sin tranquilidad".

"Psicológicamente está siendo duro porque, al final, tenemos familia", añade el portero burgalés, que regresa a su tierra por un par de días, pero no olvida lo que deja detrás. “Yo estoy viviendo lo mismo que vive cada persona aquí”, señala un Vallejo que considera que la plantilla está ayudando en lo que puede, "con las manifestaciones y todo lo que está haciendo", pero también "desde dentro del fútbol" están "dando voz también a la situación real que se vive aquí”.

José Juan Romero ya se ve respaldado

Los jugadores han tenido menos opciones de expresarlo públicamente, pero el que sí lo viene denunciando cada semana con el altavoz que le da poder hablar en las previas de los partidos y tras estos es un José Juan Romero. El sevillano ya avisó antes de su debut este año en LaLiga Hypermotion que la situación seguía siendo crítica. Y ese mensaje lo ha repetido semana tras semana. También esta previa de su duelo en Burgos. “Ojalá todo esto haga que se enteren los que se tienen que enterar, y tienen que entender que seguimos igual en Ceuta”, afirmaba el de Gerena sobre el apoyo que está recibiendo por parte del fútbol español.

“No se trata de la repercusión del Real Madrid o del Real Betis -que les mostraron su apoyo en los últimos partidos-, porque el Sevilla también lo hizo, y también en partidos de Segunda o el San Roque de Lepe ante el filial nuestro en Tercera”, afirmaba un Romero que asegura haber visto vídeos y otras muestras de apoyo procedentes de distintos municipios por España.

“Hay que agarrar bien esto, que creo que tanto la ciudad como el país lo está pidiendo a voces”, señala un José Juan Romero que decía estar decepcionado por la respuesta que le estaba dando España, pero que ahora ha cambiado de opinión una vez que "el país ha sido consciente de lo que pasa en Ceuta". Y que ahora ve que España siente "una locura que, como español, te llena de orgullo”.

El Ceuta acumula siete bajas seguras

En lo deportivo, a la difícil situación que vive se une el gran número de bajas con las que afronta el partido ante el Burgos. Lapeña, Mensah, Anuar y Koné siguen de baja, a ellos se ha sumado Cedric y también se une un Capa que este miércoles recibió una sanción de un partido por la roja que vio ante el filial del Celta. Aunque recupera a Marino, pero no llega a tiempo para jugar este encuentro.

José Juyan Romero deberá improvisar para tratar de estrenar su cuenta positiva. El Burgos, pese a que sólo ha perdido un partido, no gana desde su debut ante el Córdoba y también afronta el duelo con algunas dudas por su rendimiento.