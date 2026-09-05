La AD Ceuta en Ceuta, más en peligro que nunca

El equipo de José Juan Romero sigue sin sumar esta temporada y se mantendrá una semana más como el farolillo rojo de LaLiga Hypermotion

El fútbol es un estado de ánimo, ya lo dijo Valdano en su día. Y en Ceuta lo ven y lo practican, ahora mismo, por obligación. Pero se palpa y se siente que no están para jugar. Porque el equipo caballa dista mucho al que casi roza el milagro la temporada pasada en Segunda División siendo un recién ascendido.

Afectados por la situación social que atraviesan y recibiendo todo tipo de apoyos verbales y muestras de cariño, el plantel de José Juan Romero comienza a verle ya las orejas al lobo del descenso.

Y es que cuadro blanquinegro sumó este sábado su cuarta jornada sin puntuar al cosechar su cuarta derrota consecutiva -segunda en casa- tras caer ante el Celta Fortuna (0-2) en un partido donde los ceutíes pusieron corazón para intentar lograr algo positivo pero les faltó claridad de ideas en el tramo final.

El equipo local llegaba a esta cuarta jornada con la imperiosa necesidad de romper su mala racha -calcada a la pasada temporada- al haber acumulado tres derrotas en los tres primeros partidos ante Andorra (5-1), Las Palmas (0-2) y Real Mallorca (3-0), motivo por el cual abrir el casillero de puntos se convertía en algo muy importante.

Por su parte, el filial vigués se presentaba en la ciudad tras haber sumado su primera derrota ante el Castellón (1-2), aunque con un empate y otra victoria que le permitían estar en la zona media en su estreno en la categoría.

José Juan Romero hizo tres cambios en su once

Con tres cambios en la alineación inicial en el Ceuta con la entrada del portero Pedro López, el lateral Petxarromán y el centrocampista Joaquín González y dos novedades en los gallegos con la titularidad de Alexis Olmedo y Mateo, el encuentro comenzó con claro color visitante y un aviso con un disparo de Ángel Arcos a los ocho minutos que desvió el portero ceutí.

El Ceuta no se dejó ver por el ataque hasta que Cedric, a los catorce minutos, probó desde la frontal del área ajustado al palo y desvió Coke. Pero fue un espejismo ya que los visitantes siguieron llevando el peso del partido y volvieron a inquietar a los veinte minutos con un remate al palo de Álvaro Marín.

El 0-1 pudo llegar a los veintiséis minutos con un mano a mano de Óscar Marcos con el portero caballa que adivinó su lanzamiento y desvió a corner. De ahí ya no sucedió nada más hasta que a falta de dos minutos para finalizar el primer tiempo Capde dribló al portero local y cruzó el balón al fondo de las mallas para poner en ventaja a los gallegos, que alcanzaron el descanso con ese 0-1.

El Ceuta arrancaría la segunda mitad con un triple cambio para intentar variar el rumbo el encuentro pero a los cuatro minutos de la reanudación Álvaro Marín perdonó el segundo al cruzar en exceso dentro del área pequeña.

Los locales empujaron con más corazón que acierto, gozando de la mejor opción a los 65 minutos con un disparo al lateral de la red de Kuki Zalazar, a la que siguieron otras de Capa y Petxarromán.

Para colmo, el cuadro caballa vio como se anulaba el gol de Omaru por fuera de juego previo de un compañero en el minuto 84 y terminó quedándose con un futbolista menos por la expulsión de Capa con el tiempo casi cumplido.

El Celta aprovechó su superioridad numérica para sentenciar el partido en la prolongación con un gol de Somuah que ahogaba cualquier ilusión de los locales de alcanzar algo positivo.

Ficha técnica:

AD Ceuta: Pedro López; Petxarromán (Umaru, min. 76), Redru, Carlos Hernández, Bodiger (Capa, min. 46); Joaquín González (Okoro, min. 46), Ale Meléndez, Kuki Zalazar; Cedric (Matos, min. 59), Álex Camacho y Jordi Escobar (Omar Sadik, min. 46).

Celta Fortuna: Coke Carrillo; Ribes, Alexis Olmedo (Meixus, min. 46), Anxo; Milla (Gavián, min. 90), Capde, Mateos (Ndiaye, min. 82), Óscar Marcos; Ángel Arcos (Somuah, min. 65) y Álvaro Marín (Hugo Cuenca, min. 69).

Goles: 0-1, min. 43. Capde. 0-2, min. 93. Somuah.

Árbitro: Daniel Palencia Caballero (Comité Vasco). Mostró cartulinas amarillas a los locales Joaquín González (min. 42) y Carlos Hernández (min. 72) así como a los gallegos Alexis Olmedo (min. 24), Ribes (min. 68), Anxo (min. 72), Hugo Cuenca (min. 79) y Ndiaye (min. 83). Expulsó, con la roja directa, al ceutí Capa (min. 89) por una dura entrada sobre Óscar Marcos.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion celebrado en el estadio Alfonso Murube con la asistencia de 4.865 espectadores. Los jugadores gallegos saltaron al campo con una camiseta donde se leía "Estamos con Ceuta".