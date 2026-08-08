Bayer Leverkusen - Sevilla: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el último amistoso de pretemporada

El Sevilla afronta su último compromiso de preparación antes del debut liguero frente al Rayo Vallecano con la posibilidad de ver por primera vez a Fran González y Vargas y ya sin Juanlu ni Sow

Los hombres de Luis García Plaza afrontan este sábado el último de sus compromisos de pretemporada después de poner fin en el día de ayer a la concentración en Países Bajos. El Sevilla llegó a primera hora de la tarde a Alemania para medirse hoy el Bayer Leverkusen en el Bay Arena, duelo que cerrará la pretemporada y tras el cual volverán a Sevilla para comenzar ya a preparar el debut liguera ante el Rayo Vallecano.

Se trata, sin duda, del rival de mayor nivel al que se enfrentarán los nervionenses en este periodo de preparación después de haber ganado hace tan solo unos días por la mínima al FC Utrecht con el gol Peque, un amistoso que vino a recordar la necesidad de encontrar un refuerzo, mejor dos, para la delantera.

Ante el NEC Nimega, los de García Plaza ganaron también con tantos de Isaac Romero e Ibra Sow (1-2), al igual que ante el Ceuta (2-1) con tantos de Peque y Miguel Sierra. Son cuatro los triunfos que acumula el Sevilla en esta pretemporada, que también venció en el estreno ante el Juventud Torremolinos (1-0). Por el camino, se quedó sin marcar en la derrota ante el KS Cracovia (1-) y el empate a cero frente al Córdoba, decantado desde el punto de penalti a favor de los nervionenses.

12 canteranos contra el Bayer Leverkusen

Tras las salidas de Djibril Sow y Juanlu, son 23 los jugadores con los que cuenta Luis García Plaza para el partido ante los germanos de estar tarde, de los cuales más de la mitad son canteranos. Así, el técnico madrileño cuenta con: Odysseas, Carmona, Kike Salas, Agoumé, Isaac, Peque, Vargas, Sangante, Fran González, Juan Iglesias, Suazo, Guridi, Alfon, Julio Díaz, Manuel Ángel, Nico Guillén, Manu Bueno, Miguel Sierra, Andrés Castrín, Rafa Romero, Íker Muñoz, Oso e Ibra Sow.

Las novedades ante García Plaza

En cuanto a las bajas, el técnico sevillista no podrá evidentemente con las dos últimas salidas, tanto la de Sow, que se marcha sin haberse estrenado esta pretemporada, ya que llegó el pasado domingo de sus vacaciones tras disputar el Mundial con Suiza, ni con Juanlu, una vez se oficializó su venta al Bournemouth.

Ya jugó casi media hora Andrés Castrín ante el FC Utrecht superada por fin su pubalgia. También lo hizo Julio Díaz, hasta entonces la última incorporación. Para este choque, García Plaza cuenta con dos nuevas caras y es muy probable que veamos el debut del guardameta Fran González. Está por ver también si Rubén Vargas, con apenas una semana de entrenamientos, juega los minutos finales.

Las bajas seguras ante el Bayer Leverkusen

Además de las dos salidas, tampoco estarán ante el Bayer Marcao, que no ha viajado para recuperarse de su lesión, al igual que los descartados Joan Jordán, Gattoni, Fábio Cardoso y Pedrosa, a los que se suma Ejuke, empujado a aceptar alguna de las ofertas que tiene sobre la mesa.

Sí se encuentra con sus compañeros Alfon, que no podrá jugar en cualquier caso, pues sigue un proceso de rehabilitación de la rotura fibrilar en el cuádriceps derecho con la que arrancó la pretemporada.

¿Dónde ver por TV el Bayer Leverkusen - Sevilla FC?

El partido amistoso que disputan este sábado 8 de agosto el Bayer Leverkusen y el Sevilla FC está fijado para las 15:30 horas en el Bay Arena de Leverkusen, estadio donde el Bayer juega sus partidos como local, con una capacidad para 30.210 espectadores.

El choque se podrá ver en directo a través de la televisión por Sevilla FC+, la plataforma oficial del club nervionenses disponible tanto en su versión web como en su aplicación para móviles y tabletas.

¿Cómo seguir online el Bayer Leverkusen - Sevilla FC?

Si no pueden ver el partido en directo por televisión, recuerden que ESTADIO Deportivo les ofreceremos la posibilidad de seguirlo minuto a minuto a través de nuestra web, www.estadiodeportivo.com, donde le contaremos todas las novedades en las horas previas así como lo que suceda durante los 90 minutos que los hombres de García Plaza se enfrenten al Bayer Leverkusen.