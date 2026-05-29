Bajón Mundial en el Sevilla: el dinero que le pagará la FIFA

La representación nervionense en el Campeonato del Mundo ha pasado de los diez jugadores que estuvieron en Qatar, lo que supuso un récord, a solo tres en Estados Unidos, México y Canadá, lo que repercute negativamente en las ganancias por la compensación que abona el máximo organismo futbolístico internacional

El bajón experimentado por el Sevilla FC a todos los niveles en los últimos tiempos también se refleja en el número de internacionales de su plantilla. Y en este caso, a las puertas de un Mundial, la drástica reducción de representantes nervionenses en la gran cita que arrancará el próximo 11 de junio supone además una merma en los ingresos económicos con respecto a otras ediciones.

Solo acuden Nyland, Sow y Rubén Vargas

Solo habrá tres jugadores blanquirrojos en el campeonato que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, aunque uno de ellos, el meta Orjan Nyland, ya no regresará a la capital hispalense. Tras una segunda campaña en Nervión sin apenas oportunidades, el meta nacido en Volda cumple contrato el próximo 30 de junio y ya se ha despedido del club y la afición como "un sevillista más". Aunque oficialmente seguirá contando como jugador nervionense en el Mundial.

Al cancerbero nórdico se suman los suizos Djibril Sow y Rubén Vargas, mientras que otros como Vlachodimos, Suazo y Akor Adams han sido citados por sus respectivos combinados nacionales pero solo para disputar partidos amistosos, pues ni Grecia, ni Chile ni Nigeria lograron meterse entre las 48 clasificadas del Mundial con más selecciones de la historia.

Los diez sevillistas que fueron a Qatar 2022

En cualquier caso, el número de representantes nervionenses dista mucho de los diez que acudieron hace cuatro años a Qatar, lo que supuso un récord. Defendiendo los colores de cinco países diferentes, los elegidos fueron Dmitrovic y Gudelj, con Serbia; Delaney y Dolberg, con Dinamarca; Montiel, Acuña y Papu Gómez, con Argentina; Alex Telles, con Brasil; Bono y En-Nesyri, con Marruecos.

Para encontrar Mundiales con menos sevillistas que el actual hay que irse a los de Alemania 2006 y Corea del Sur y Japón 2002, en los que solo hubo dos, los mismos que en el lejano de Italia 1934. A partir de ahí, en Sudáfrica 2010 fueron cinco, los mismos que en Italia 1990; en Brasil 2014 se llegó a cuatro; y en Rusia 2018 se alcanzaron los seis.

Por su parte, los campeonatos en los que solo hubo un jugador nervionenses fueron Brasil 1950, Alemania 1974, México 1986, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Entre todos, han sido en total 44 los internacionales sevillistas presentes en la cita más esperada a nivel mundial, lista que aumentará este año a 47, siendo España y Argentina, con siete cada uno, los países con mayor representación de entre los 16 que han acudido alguna vez con un sevillista en sus filas.

La FIFA ha aumentado la compensación a los clubes

En el plano económico, por su parte, el Sevilla FC tendrá muy difícil llegar a los 2,4 millones de euros que percibió por sus internacionales en el Mundial de Qatar, incluida una indemnización por la lesión sufrida por Delaney. Ahora, tras el acuerdo alcanzado entre la FIFA y la Asociación de Clubes Europeos (ECA), la cantidad compensatoria global ha pasado de 180 a 305 millones de euros, lo que supone un pago diario de 9.321 euros por día y jugador. Pero al perder un buen número de representantes, el pellizco que llegará a las arcas del Sánchez-Pizjuán se presume bastante menor.

El Sevilla FC ya tiene asegurados más de 800.000 euros

De este modo, calculando como mínimo la presencia de Nyland, Sow y Vargas durante la fase de grupos (del 11 al 28 de junio), la cuantía se eleva a 500.000 euros, aunque realmente la retribución comenzará a contar desde el momento en que inicien sus respectivas concentraciones, por lo que el premio asegurado es mayor. Así, dicho trabajo previo se puede alargar de media otros 12 días (desde mañana sábado), por lo que la ganancia se aumentaría en otros 335.000 euros, yéndose en total por encima de los 800.000

A partir de ahí, será el papel que firmen Noruega y Suiza en el torneo lo que pueda incrementar dicha cantidad, siendo la fecha límite el 19 de julio, cuando se disputará la gran final. Pero, además, una de las grandes novedades es que también se pagará una cantidad por todos aquellos jugadores que hayan participado en la fase de clasificación, y ahí la lista nervionense sí pasa a ser mucho mayor.