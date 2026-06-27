Garderen, al detalle: así es el lugar de su primer 'stage' de pretemporada lejos de Sevilla tres años después

Los blanquirrojos viajarán a los Países Bajos el penúltimo día de julio y permanecerán alojados en la pequeña localidad de la región natural de Veluwe, donde también realizará la pretemporada este verano el Ajax, durante algo más de una semana, disputando tres amistosos antes de volver a la capital andaluza

El Sevilla FC ha confirmado todos los detalles del que será su primer 'stage' de pretemporada lejos de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios desde 2023, cuando, tras la conquista de la séptima Europa League y la consiguiente clasificación para la Champions League, el conjunto entonces entrenado por José Luis Mendilibar trabajó en Montecastillo (Jerez de la Frontera), Alemania, Estados Unidos y México antes de comenzar LaLiga. Ahora, tras dos veranos con su campamento base en el Estadio Jesús Navas, despegará a finales del mes que viene rumbo a los Países Bajos.

Garderen, una pequeña ciudad de 2.000 habitantes, un retiro literal

La expedición nervionense viajará el próximo jueves 30 de julio hacia Rotterdam, el aeropuerto más cercano a su destino final, la pequeña localidad de Garderen, a unos 113 kilómetros. Allí, quedará concentrada en el hotel Résidence Groot Heideborgh, de la cadena Bilderberg, un recinto de cuatro estrellas rodeado de bosques en la región natural de Veluwe, una de las zonas protegidas más extensas y atractivas en tierras neerlandesas, con muchas posibilidades para realizar actividades al aire libre, senderismo y rutas ciclistas. El establecimiento está especializado en acoger a deportistas de elite, como demuestra el hecho de que el Ajax también lo ha escogido este verano.

La FA Stroe, su centro de entrenamientos

Durante su semana larga de permanencia en Garderen, la plantilla sevillista trabajará a diario, generalmente en doble sesión, en las cercanas instalaciones de la Football Association Stroe, sede del VV Stroe'48. Con dos campos de césped natural, una pequeña grada y modestas pero suficientes dotaciones interiores, permitirá a los pupilos de Luis García Plaza ganar forma física con unas temperaturas agradables y en un entorno tranquilo, aunque habrá hasta dos desplazamientos a otros puntos de Holanda y uno tras abandonar la concentración hacia Alemania para disputar tres amistosos antes de regresar a casa.

Tres pruebas sobre el césped en Centroeuropa

El Sevilla FC disputará su primer 'bolo' veraniego lejos de Sevilla el viernes 31 de julio, día siguiente a su aterrizaje en Países Bajos, aunque ya con 27-28 días de trabajo acumulados en la Carretera de Utrera. Será en el Goffertstadion a las 19:00 horas ante el NEC Nimega, tercer clasificado de la última edición de la Eredivisie y, por tanto, equipo de las fases previas de la Champions League. A continuación, el domingo 2 de agosto a las 14:30 horas, visita al Stadion Galgenwaard para medirse con el FC Utrecht, que se ganó un billete para la ronda 'play off' de la Conference League. Finalmente, tras despedirse de Garderen el 7-A, el equipo se trasladará a Leverkusen para enfrentarse al Bayer 04 el día siguiente a las 15:30 horas en el BayArena.