El duro mensaje de Gol Sur 1907 por la crítica situación del Betis: "Cansados de la falta de actitud"

Desde el grupo de animación verdiblanco consideran que la plantilla y el cuerpo técnico le han faltado "el respeto al escudo" con sus últimas actuaciones y aseguran estar cansados de recibir "mensajes motivacionales vacíos y falsas promesas", si bien dejan claro que no faltará su apoyo en las siete "finales" que restan en LaLiga para tratar de amarar un nuevo pase a Europa

En el Real Betis aún tratan de digerir el duro mazazo que supuso la eliminación en los cuartos de final de la Europa League ante el Sporting de Braga. Son muchas las voces que hablan de un fin de ciclo en el club verdiblanco y su presidente, Ángel Haro, ha salido a la palestra para pedir unión en un momento muy delicado, pues en LaLiga son ya siete las jornadas consecutivas sin vencer, en la peor racha de la 'era Pellegrini', e incluso existe el temor a quedarse fuera de Europa.

Tocaba conocer, por su parte, la postura de una afición que batió el récord de asistencia a un partido europeo del Real Betis ante el conjunto portugués y mostró tras la derrota su tremendo enfado. Erigiendo en portavoz de ella, el grupo Gol Sur 1907 la emitido un duro comunicado en el que se critica tanto la falta de actitud del equipo como los mensajes "vacíos" que se lanzan desde el club, aunque han pedido a toda la hinchada que no deje de apoyar a la plantilla en estas siete "finales".

El comunicado de Gol Sur 1907

"A través de las presentes líneas, Gol Sur 1907, motor de la animación del Benito Villamarín, ahora trasladado a La Cartuja, quiere expresar su postura y sentir ante la deriva reciente de nuestro equipo. Dando por sentado que no gustará a todos, que habrá críticas y nos intentarán desacreditar, pero vemos que es necesario por defender los intereses del Real Betis Balompié y de todos los béticos", comienza apuntando la nota compartida a través de sus redes sociales.

"Queremos mostrar nuestro absoluto descontento, considerando que la plantilla y el cuerpo técnico no han estado a la altura de las grades citas recientes, faltando el respeto al escudo que portan en el pecho. Se ha roto la ilusión de una afición que jamás falla, jamás falló, ni fallará; afición agotada de recibir mensajes motivacionales vacíos y falsas promesas de entrega, las cuales mueren cuando rueda la pelota. Afición que entrega todo lo que tiene sin pedir nada a cambio, de forma incondicional, y en muchas ocasiones no se ve recompensada. Las palabras se las lleva el viento, pero las derrotas sin alma se quedan grabadas en las retinas de todos los béticos", añade para expresar el malestar reinante entre el beticismo.

Pedirán "responsabilidades a todos": jugadores, cuerpo técnico, dirección deportiva y dirigentes

"Estamos cansados de la falta de actitud, ambición y garra mostrada por todos. Y por supuesto, ninguno de nosotros dejará ni un minuto solo a este escudo; pero que nadie se equivoque: a final de temporada, haremos balance y exigiremos las responsabilidades necesarias a todos los niveles. Por evacuaciones erróneas, por la actitud del equipo, el rendimiento de los fichajes o la gestión del vestuario. Quien no entienda lo que significa el Real Betis Balompié como nosotros lo entendemos, no tendrá nuestra aprobación", se apunta, aludiendo incluso de este modo al error que provocó el desalojo de La Cartuja.

"Este mensaje va directo a los jugadores, al cuerpo técnico y a la directiva. Quedan 7 finales. Siete partidos para intentar arreglar una debacle de resultados que nos podría dejar sin jugar competición europea la próxima temporada. Pues muchos coincidirán con nosotros en que la sensación es de que este equipo, jugando así, no le gana a nadie. A la plantilla: no queremos más vídeos de Instagram ni frases de vestuario. Queremos hechos. A la directiva y el cuerpo técnico: es hora de demostrar qué Betis queremos para el futuro. La ambición debe ser real, no un eslogan de marketing", insiste el comunicado.

No dejarán de animar al Real Betis, pero advierten: "Nuestro apoyo en la grada se suda en el campo"

Dicho todo esto, desde Gol Sur 1907 han dejado claro que su apoyo no faltará en esta recta final de temporada. "Nosotros nos autoexigimos muchísimo como grada, y nunca nos conformaremos hasta tener la mejor grada del país. Pero de nada sirven las horas y horas que pasan nuestro 'tifomaníacos' para engalanar nuestro templo, el tiempo invertido en elaborar banderas, banderones y pancartas, si lo que recibimos es desidia y pasotismo. A pesar de todo, por nosotros no quedará. En estas 7 batallas tenemos que ser un solo bloque: afición y club unidos. Pero que quede claro: nuestro apoyo en la grada se suda en el campo. Siete partidos para honrar nuestro escudo, nuestra historia, para volver a creer y seguir creciendo", afirman.

Una petición al resto de la afición: "¿Ahora vas a dejar solo al equipo de nuestros amores?"

Y para rematar, lanzan una petición de unidad al resto de la afición, dejando para final de curso otras posibles consideraciones. "Por último, enviar un mensaje a nuestro mayor activo habido y por haber: nuestra afición. Nos dirigimos a ustedes, béticos. Bético, tú que estás al otro lado de la pantalla, hundido como nosotros lo estamos redactando este texto. Tú que te sientes desilusionado y no ves más allá del dolor y la decepción; nos toca volver a levantarnos, como lo hicimos una y mil veces. Juntos. Sabemos cómo te sientes, perfectamente; y compartimos tu sentir. Sin embargo, es momento de estar juntos, luchar juntos y vencer, juntos. Porque en Heliópolis, por mucho que dure la tormenta, siempre sale el sol. ¿Ahora vas a dejar solo al equipo de nuestros amores?, ¿vas a abandonar la razón de nuestra existencia?, ¿vas a ser cómplice de esta desidia que parece inundar el vestuario? Nosotros tenemos clara la respuesta: nuestros mayores jamás lo hicieron y nosotros nunca lo haremos. Por todas estas razones, "a morir hemos venido, a vencer si la historia lo dispone". Allí estaremos, una vez más. ¡Por nuestro escudo, por nuestra gente!", sentencian.