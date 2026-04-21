Girona - Betis: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 33 de la LaLiga EA Sports

El equipo verdiblanco pone a prueba su estado anímico tras la eliminación de la Europa League e intentará romper su mala racha en LaLiga contra el conjunto catalán, que con su buena dinámica reciente se ha instalado en una cómoda posición a mitad de la tabla desde la que ve muy lejos el descenso y a sólo cuatro puntos las plazas continentales

La final de la Copa del Rey disputada el pasado sábado en exclusividad deja paso para el inicio de la jornada 33 en LaLiga EA Sports, que entre sus enfrentamientos en esta sesión intersemanal ofrece un pulso entre dos equipos con dinámicas opuestas como son el Girona FC, undécimo con 38 puntos, y el Real Betis, quinto con 46 unidades a falta de siete encuentros para que concluya el campeonato.

Así llegan Girona FC y Real Betis

El Real Betis llega a este partido en plena Feria de Sevilla, que es de amarga celebración en la caseta verdiblanca debido a la estrepitosa eliminación en los cuartos de final de la UEFA Europa League después de perder por 2-4 un partido que ganaba 2-0 ante el Sporting Clube de Braga. Además, este inesperado batacazo llega en medio de una racha de dos meses sin ganar en LaLiga EA Sports, donde ha puesto en riesgo su quinta plaza con un parcial de cinco puntos de 21, y en una dinámica de sólo un triunfo en sus últimos 11 encuentros oficiales entre las dos competiciones.

Si la línea del equipo verdiblanco dibuja una trayectoria que va claramente de más a menos, la estela del Girona FC va en la dirección opuesta. En la primera vuelta, el equipo de Míchel parecía condenado a luchar por no descender; pero se ha ganado tener un final de curso tranquilo con su buena racha. Viene de empatar en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid (1-1) y suma un parcial de ocho puntos de 15 que incluyen victorias en Montilivi contra Villarreal CF (1-0) y Athletic Club (3-0). Desde su cómodo sillón se ve la lucha por las plazas de Europa a sólo cuatro puntos.

Girona - Betis: fecha y horario del partido de la jornada 33 en LaLiga EA Sports

Este trigésimo tercer encuentro liguero que enfrentará al equipo rojiblanco y al cuadro verdiblanco tendrá lugar este martes, día 21 de abril de 2026, a partir de las 21:30 horas en el estadio de Montilivi de Girona. Cabe recordar que el retraso de la jornada 32 por la disputa de la final de la Copa del Rey el pasado sábado hace que se juegue la jornada 33 antes que la 32, que dará comienzo el viernes, precisamente con un Real Madrid - Real Betis en La Cartuja de Sevilla.

Girona - Betis: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la jornada 33 en Primera división será retransmitido en directo por televisión de pago, en concreto por Movistar+ LaLiga, sintonizable a través de la propia plataforma de Movistar+ (dial 54), tanto en su versión web como en su aplicación para dispositivos móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este canal, como Orange TV (dial 110) o LaLiga Bar. Además, la previa podrá seguirse por los medios oficiales, en RTV Betis o en el canal de YouTube del club, que volverán a conectar justo después del pitido final.

Girona No Iniciado - Betis

Girona - Betis: ¿Cómo ver online este duelo de LaLiga?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro liguero de este Martes de Feria entre el Girona Fútbol Club y el Real Betis Balompié, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través del portal www.estadiodeportivo.com.

Al termino de este encuentro, en el que la estadística da favoritismo al Betis, este periódico publicará un resumen de este duelo a partido único y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Míchel Sánchez, de Manuel Pellegrini y del resto de protagonistas.