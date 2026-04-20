Alineaciones Girona - Betis: alineación probable de Girona y Betis en la jornada 33 de LaLiga

Pellegrini introducirá cambios en el once con respecto al Braga, dos ellos obligados, con el argentino como reclamo y la duda de quién hará de Antony; Míchel recupera a un hombre clave

El Betis visita Montilivi tras el duro revés europeo contra el Braga con la imperiosa obligación de levantarse y poner fin a su infame racha en LaLiga al encadenar siete jornadas sin conocer la victoria.

Esta dinámica negativa, ya con LaLiga como la única vía para entrar en Champions y en Europa, ha reducido la renta bética con sus perseguidores y fuerza a ganar a los de Míchel para consolidar su puesto y espantar dudas.

Para ello, Pellegrini pierde a dos piezas importantes, casos del lesionado de última hora Diego Llorente y de Antony, por acumulación de amarillas, que se suman a las ausencias de los tocados Ángel Ortiz, ya en la recta final de su recuperación, y Junior Firpo.

Están disponibles Isco y Lo Celso, con opciones de ser titular

En cambio, dispone por segundo partido consecutivo con Isco, que no reapareció finalmente contra el Sporting de Braga, y también con Giovani Lo Celso, ausente en la eliminación europea al haber sido borrado de la lista para incluir a Fidalgo.

El malagueño no partirá de inicio, pero posiblemente dispondrá de minutos si el partido lo exige, mientras que Lo Celso goza de opciones reales de ser de la partida en un once con algunos cambios con respecto al jueves.

Cambios con respecto al Braga, empezando por la portería

El primero se producirá en la portería, con el regreso de Álvaro Vallés después de que Pau López quedara señalado por sus errores contra el Braga. También los habrá en la zaga, donde Natan, ausente en la competición continental por sanción, ocupará el lugar de Diego Llorente, a la par que Aitor Ruibal, sin descartar a Bellerín, y Valentín Gómez ocuparían los carriles. Es decir, que solo repetiría Bartra.

En la media, Amrabat es un fijo a priori, y estaría acompañado por Marc Roca o Altimira después de la apuesta el jueves por Fidalgo. Por delante, gana fuerza la presencia de Lo Celso, flanqueado por Fornals en la derecha como sustituto de Antony y por Abde en la izquierda. El relevo natural del brasileño es Pablo García, citado, pero difícilmente Pellegrini lo elegirá de inicio, en cuyo caso Fornals podría formar pareja con el marroquí.

En la punta de lanza no hay ninguna duda, pues Cucho Hernández, también ante la falta de competencia a su nivel, es intocable en los planes de Manuel Pellegrini.

Recuperación importante en el Girona, con la delantera en cuadro

En el caso del Girona, que fantasea con Europa tras sufrir con el descenso, recibe al Betis con la moral alta y con la recuperación de un futbolista importante como Daley Blind, a priori titular en detrimento de Alejandro Francés. En cambio, como contrapunto, sufre la baja de Abel Ruiz por lesión, lo que deja en cuadro la delantera después Vladyslav Vanat, el pichichi rojiblanco, dijera anteriormente adiós a la temporada.

A estas bajas se suman las de Donny van de Beek, Juan Carlos Martín, Portu y Marc-André ter Stegen, y lo más probable es que reubique a Claudio Echeverri como referencia, dejando en el banquillo al veterano Stuani, único delantero puro disponible.

Posibles onces:

Girona FC: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Witsel, Fran Beltrán; Tsygankov, Iván Martín, Ounahi; y Echeverri.

Real Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Natan, Bartra, Valentín Gómez; Amrabat, Sergi Altimira; Fornals, Lo Celso, Abde; y Cucho Hernández.