Antony y Diego Llorente se caen de la convocatoria del Betis para visitar al Girona: lista de 23 de Pellegrini, con Isco pero con cuatro bajas

El posible reestreno de Isco Alarcón con el Real Betis -sólo suma 30' en LaLiga 24/25 y fue precisamente contra el Girona FC- es el gran aliciente de un duelo en el que a los verdiblancos les urge poner fin a su racha de siete jornadas seguidas sin conocer el triunfo

El Real Betis ha realizado en la mañana de este lunes el tercer y último entrenamiento después del enorme disgusto del jueves para preparar la visita liguera de este martes ante el Girona FC, en la jornada 33 de LaLiga EA Sports. El técnico verdiblanco, Manuel Pellegrini, ha pasado por sala de prensa para remarcar la necesidad de reaccionar que tiene su equipo después de una dinámica de más de dos meses sin conocer el triunfo en la competición doméstica en pos de poder poner un buen final a un final de temporada que prometía ser histórica hasta que el globo se ha visto desinflando poco a poco. Para intentar sacar los tres puntos de Montilivi, el chileno ha anunciado una lista con 23 futbolistas convocados.

Diego Llorente y Antony elevan a cuatro las bajas del Betis; Ángel Ortiz no llega

La expedición del Betis, que tomará un vuelo chárter en el sevillano aeropuerto de San Pablo, no ha dejado muchas novedades con respecto al último duelo liguero ante CA Osasuna. La más significativa es la baja de última hora de Diego Llorente, que sufre una lesión de tobillo, más de la de Antony dos Santos, que cumplirá un partido de castigo al alcanzar su primer ciclo de tarjetas amarillas, y entra en su lugar Isco Alarcón, que volvió a una lista el pasado jueves pero sufrió desde el banquillo el desastroso encuentro.

En la última sesión antes de partir hacia tierras catalanas también participó con el grupo Ángel Ortiz, que va dejando atrás la subluxación que sufrió en su hombro derecho en el partido ante el Athletic Club de finales de marzo e intentará volver para el Real Betis - Real Madrid del próximo viernes en la jornada 32. Esta semana se queda aún fuera de la lista junto a Junior Firpo, quien volvió lesionado de jugar con la selección de República Dominicana.

El Betis viaja a Girona con Isco, Lo Celso, Natan y Pablo García

Además de la primera citación liguera de Isco, con respecto a la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League regresan Giovani Lo Celso y Natan de Souza, quienes estuvieron en Pamplona pero se cayeron ante el SC Braga. El argentino no estaba inscrito en Europa y el central brasileño cumplió un partido de sanción. También ha entrado en la citación Pablo García, quien volvió a ejercitarse este lunes con el primer equipo después de salir como titular en el partido que el Betis Deportivo ganó a domicilio ante el Juventud de Torremolinos (1-2), en la Jornada 33 de liga en el Grupo 2 de Primera Federación.

La convocatoria del Real Betis para visitar al Girona FC en la jornada 33 de LaLiga

Así las cosas, la lista al completo con los 23 futbolistas convocados por Manuel Pellegrini para el duelo de este martes en Montilivi está compuesta por los porteros Álvaro Valles, Adrián San Miguel y Pau López; los defensas Héctor Bellerín, Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan de Souza, Valentín Gómez y Ricardo Rodríguez; los centrocampistas Sofyan Amrabat, Marc Roca, Sergi Altimira, Nelson Deossa, Pablo Fornals, Álvaro Fidalgo, Giovani Lo Celso e Isco Alarcón; y los atacantes Ez Abde, Rodrigo Riquelme, Pablo García, Chimy Ávila, Cédric Bakambu y Cucho Hernández.