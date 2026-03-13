Hecher Sosa - Luan Lacerda: a qué hora y dónde ver por TV su debut en el UFC Vegas 114

El luchador de Lanzarote se suma este sábado a los Topuria, Álvarez... entre los representantes españoles en la UFC

España tendrá a partir de este sábado un nuevo luchador en la UFC. Hecher Sosa, a diferencia de otros que le precedieron, llega además con un nombre hecho por el 'boom' de las artes marciales mixtas en nuestro país y por sus triunfos en WOW, la promotora de la que ahora también participan Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo.

Para llegar a la UFC, el ‘Guanche Warrior’ tuvo que superar al brasileño Mackson Lee en el Dana White’s Contender Series. Lo hizo además en un momento muy emotivo, pues dos días antes, cuando ya estaba en Las Vegas ultimando su preparación, fallecía su padre después de una larga lucha contra el cáncer.

Su rival llega en un UFC Vegas 114, un UFC Fight Night que tendrá como combate estelar al emergente argentino Kevin Vallejos y al norteamericano Josh Emmett, el último luchador que logró aguantarle cinco asaltos a Ilia Topuria. Habrá más peleadores conocidos como la brasileña Amanda Lemos o sus compatriotas Bruno Silva o Vitor Pretino.

Precisamente, brasileño será el primer rival de Hecher Sosa en la UFC. El peleador de Lanzarote se enfrenta a Luan Lacerda, un luchador con un récord de 13 victorias y 3 derrotas, que suele acabar con sus rivales en el suelo, por sumisión. Así lo ha hecho en 11 de sus 13 victorias.

Sosa asegura estar preparado para afrontar ese reto y esa forma de pelear. "Para esta pelea he mejorado un montón la defensa de finalización, así que si Luan me pretende finalizar la lleva clara... Así que nada, he mejorado en todos los aspectos. La verdad, estoy físicamente al 100%. Me estoy haciendo 14, 15 asaltos de 5 minutos todos los días, mañana y tarde. No me canso, estoy afilado, estoy preparado para todo lo que él me traiga y solo espero que él esté preparado para lo que yo le llevo porque si no, se le va a hacer una noche larga", afirmaba Sosa hace unos días en una entrevista con MD, donde dejaba claro que no le importaría pagarle con su misma moneda.

"Me siento con confianza para ganarle, incluso, en el suelo. Creo que él intentará derribarme. Es un peleador que la gente menosprecia mucho, pero yo le tengo su respeto. Es un peleador bastante agresivo, tiene buena quijada, nunca lo han noqueado... Es un peleador que tiene buenos scrambles. Tiene peligro. Cuando se aloca la pelea, te puede sacar una sumisión desde cualquier lado. Es rápido para eso. Tiene fuerza en los agarres también. Entonces, es un peleador al que yo respeto, y como lo respeto tanto, voy concentrado al 100% para que no haya ningún fallo ese día", añadía Hecher Sosa.

A qué hora es el combate entre Hecher Sosa y Luan Lacerda

La velada tendrá lugar este sábado 14 de marzo de 2026 desde el Ápex Arena de Las Vegas (Estados Unidos), recinto con capacidad para albergar unos 3.500 espectadores.

Respecto a los horarios de los combates, en este caso el UFC Vegas 114 se disputa a partir de las 22:00 horas (horario peninsular español) cuando comiencen las peleas preliminares. Hecher Sosa pelea en el cuarto turno de esas preliminares, por lo que su pelea sería en torno a las 23:00 horas.

Dónde ver por TV la pelea de Hecher Sosa y Luan Lacerda

En cuanto al canal y a las plataformas por las que se podrá seguir la pelea entre Hecher Sosa y Luan Lacerda, la cadena que tiene sus derechos para emitir en España es Eurosport.

En este caso, se podrán ver los combates en streaming a través de la app de HBO Max. El evento empieza a las 22:00 de la madrugada y podrá verse en España a partir de las 01:00 en HBO Max. Los preliminares, al completo, también pueden verse por la APP de la UFC, UFC Fight Pass.

En ESTADIO Deportivo les informaremos de todo lo que ocurra en el Ápex Arena de Las Vegas.