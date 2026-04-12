Ilia Topuria lo dice en público y en privado: "No tengo ninguna duda"

El luchador español se dio un baño de masas en el WOW 29, el evento de la promotora de la que participa y que se ha celebrado en el Roig Arena de Valencia

A dos meses casi exactos de que tenga lugar el UFC Freedom 250, que se va a celebrar en la Casa Blanca, Ilia Topuria ya está medito de lleno en su campamento de preparación para vérselas con Justin Gaethje, pero aún tiene tiempo para participar en otro gran evento, en el que, en este caso, ejerce de promotor.

Este fin de semana, el majestuoso Roig Arena ha acogido el WOW 29, un evento donde Topuria es promotor y cuenta con Cristiano Ronaldo como compañero de 'fatigas', en el que el luchador hispano-georgiano se dejó ver y acaparó la atención.

WOW nació, entre otras cosas, para promocionar a los luchadores españoles en las MMA y ya 'colocó' a una de sus estrellas, Hecher Sosa, en la UFC, donde debutó con victoria hace algunas semanas.

En el Roig Arena, el evento demostró la gran atracción que las artes marciales mixtas tienen ahora mismo en España y, allí, Ilia Topuria no dudó en mandar un mensaje a todos los aficionados españoles e, indirectamente, a su próximo rival. “Estamos listos y preparados. No tengo ninguna duda de mi victoria y viajo para conseguirla. Espero hacer sentir orgullosa a toda la afición española”, afirma El Matador.

Ilia Topuria apunta a España

Ilia Topuria piensa a corto plazo, pero también en el largo y, aparte de querer hacer historia defendiendo el cinturón de campeón del peso Ligero y aspirando a la triple corona, posiblemente ante Islam Makhachev, también tiene otra cosa en mente: pelear en España.

Lo ha dicho muchas veces, pero no dudó en repetirlo en Valencia: el estadio del Real Madrid sería ideal para hacer un evento de este calibre. “Es algo que me gustaría vivir, sin lugar a dudas. El Santiago Bernabéu sería el escenario perfecto, pero uno nunca sabe. Ya veremos qué pasa”, señalaba un Topuria al que le plantearon pelear allí, en el Roig Arena, uno de los mejores escenarios de España. Ante eso, no tuvo dudas tampoco: “La decisión estaría en sus manos -de la UFC-. Es como si me dicen de pelear en Tabarca”.

El WOW 29 de Valencia, un "orgullo" para Topuria

Viendo el éxito del evento celebrado este fin de semana en Valencia, Topuria reconoce haber disfrutado; y cree que es un paso más para la consolidación de las artes marciales mixtas en España. “Ha sido increíble vivir esto. He estado muy feliz durante todo el evento viendo a todo el mundo disfrutar. Ha sido otro sueño hecho realidad. Hice mi debut en Valencia y romper el récord de máxima audiencia aquí es algo que me ha llegado al corazón”, afirma el hispano-georgiano, que sólo tiene palabras de "agradecimiento".

"Los que hemos vivido este deporte hace diez años y ver la imagen de hoy es algo para lo que no hay palabras para poder explicarlo. Ver el crecimiento de este deporte y lo involucrado del público de la Comunitat Valenciana solo me llena de orgullo”, sentenciaba Ilia Topuria.