Topuria habla sobre su nuevo combate y deja un 'recadito' para la UFC y Makhachev

Ilia Topuria, actual icono de las artes marciales mixtas, protagonizó anoche una de las entrevistas más relevantes a nivel deportivo en los últimos meses de ‘El Hormiguero'. Protagonizó una charla con Pablo Motos que mezcló la política, el desafío bélico y una sorprendente vulnerabilidad personal. El luchador hispano-georgiano desgranó lo que será un 2026 muy ilusionante

La gran noticia de la noche, que ha sacudido las redes sociales en las últimas horas, es la confirmación oficial de su participación en el 'UFC Freedom 250'. Este evento especial se celebrará el próximo 14 de junio en un escenario insólito: la Casa Blanca. La fecha no es casual, ya que coincide con el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos y, además, con el cumpleaños del presidente Donald Trump.

Topuria explicó que recibió una gran cantidad de llamadas para cerrar su presencia en esta velada. "Estamos preparando algo desde el Despacho Oval", confesó bromeando sobre la logística del evento: "A ver qué se nos ocurre para que no nos saquen esposados de allí". El campeón defendió que, aunque a veces se le perciba "diferente" o más serio durante la preparación, su enfoque es total.

El dardo a Makhachev y su nuevo rival: Justin Gaethje

Uno de los momentos de mayor tensión en la entrevista llegó cuando Pablo Motos le preguntó por Islam Makhachev. Topuria no ocultó su decepción y acusó al ruso de evitar el enfrentamiento tras una supuesta lesión. "Ya tuvo excusas una vez, ahora las tiene por segunda vez", afirmó Topuria con dureza. Según el luchador del peso pluma, tanto la UFC como el equipo de Makhachev están "huyendo" de una pelea que el mundo entero reclama.

A pesar de este desplante, Topuria ya tiene el objetivo fijado en su nuevo oponente para el 14 de junio: el estadounidense Justin Gaethje. Fiel a su estilo provocador y seguro de sí mismo, "El Matador" pronosticó un desenlace rápido: "Estoy bastante seguro de que la pelea va a ser cortita". Explicó que los primeros segundos son los más peligrosos por la adrenalina, pero que su estrategia es estudiar los patrones del rival para cosechar la victoria.

Entrenamiento de élite y " Pablo Motos" como Pablo Motos

La exigencia física de Topuria quedó patente al detallar su rutina actual. Entrenamientos dobles diarios y series de sprints de 400 metros que llevan su cuerpo al límite. "Mi confianza viene de saber que lo he dado todo", afirmó. También aprovechó para elogiar el progreso físico del propio Pablo Motos, con quien ha compartido sesiones de entrenamiento.

El lado más humano de "El Matador"

Más allá de los golpes, la entrevista mostró a un Ilia mucho más íntimo. El luchador abordó públicamente su reciente separación sentimental, un proceso duro que está afrontando con la misma determinación que sus combates. "Es duro, pero no tienes que olvidar quién eres y quién no eres.", reflexionó. En un momento de gran emotividad, dedicó unas palabras a su madre, asegurando que los hijos nunca deben verse afectados por las rupturas de los padres y enviándole un tierno mensaje: "He aprendido a hacerle caso a mi madre. Te quiero, mamá".

De estreno en HBO Max

Para cerrar la noche con una nota alta, anunció el próximo estreno en HBO Max de la serie documental 'Los Topuria', que profundizará en su trayectoria familiar, el éxito de su promotora 'WOW' y el apoyo incondicional de su hermano Aleksandre y su padre. Con la mirada puesta en Washington, "El Matador" parte hacia Estados Unidos en las próximas semanas para una preparación que puede cambiar la historia del deporte español.