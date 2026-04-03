Ilia Topuria pasa a la guerra psicológica y le amenazan con un juego "feo"

El luchador español ha dado el primer paso para intimidar a su rival el 14 de junio y lo ha puesto de manifiesto en las redes sociales

Aún faltan dos meses y medio para que Ilia Topuria se vea las caras con Justin Gaethje. Y, a diferencia de otros combates previos, el luchador español se ha mostrado comedido en sus declaraciones y más allá del mensaje que dejó cuando se anunció la pelea, apenas ha aparecido, salvo con algunos videos en las redes sociales en los que muestra cómo prepara la pelea.

Aquel mensaje llegó, además, de forma indirecta, ya que Ilia Topuria lo hizo para dejar claro que peleaba con Gaethje y no con Makhachev porque este último había 'alegado' una lesión para no celebrar la pelea con El Matador. "Una vez más, alguien pagará por la huida de Islam. Ambos mánagers son unas perras y además, feos como el infierno. Justin, nos vemos en la Casa Blanca. No soy de los que humillan a la gente. Será rápido. Cuando despiertes, todo habrá terminado", publicó entonces el luchador español.

Gaethje se ha dejado ver algo más y lo ha hecho para dejar claro que no va a cambiar su forma de pelear, que el combate va a desarrollarse arriba y que, seguramente, uno de los dos "acabará inconsciente".

Sin embargo, la guerra psicológica ya ha comenzado y el que ha tirado la primera piedra ha sido Ilia Topuria. El español ha cambiado su récord en sus redes sociales y ahora aparece con un 18-0 que aún no figura en su palmarés, queriendo decir que la pelea con Gaethje la tiene ganada.

Gaethje tiene la fórmula para ganarle a Ilia Topuria

Ese sutil mensaje lo han captado todos y entienden que la 'guerra' ha comenzado. Pocos dan en ella como favorito al peleador norteamericano y, los que le ven con opciones, le aconsejan que cambie su forma de pelear y le complique el combate al español.

Uno de ellos es el luchador estadounidense Beneil Dariush, que está muy atento a todo lo que suceda entre Gaethje y Topuria. No en vano, él combate en el mismo peso, él es el 12º del ránking de la división del peso Ligero y tendrá su próxima pelea a principios de mayo ante Quillan Salkilld.

El veterano luchador norteamericano tiene claro cómo debe afrontar Gaehje esa pelea. "Justin necesita hacer que parezca feo porque es capaz de hacerlo. Cuando peleó contra Poirier, Dustin tiene un boxeo muy bueno y visualmente se ve muy bien. Y Justin Gaethje, de alguna manera, logró que pareciera feo. Así que creo que necesita hacer eso. Necesita entrar ahí y hacer que parezca feo", le aconseja Dariush.

El luchador norteamericano pone otro ejemplo y, con ello, ratifica su versión de por qué Gaethje tiene opciones de ganarle a Topuria. "Contra todos sus rivales, Michael Johnson tiene un striking precioso, pero cuando peleó contra Justin Gaethje, la pelea fue un desastre. Creo que Justin necesita provocar lo que él llama 'choques de coches'. Creo que necesita provocar un montón de choques, que sea lo más caótico y lo más incómodo posible", sentenciaba.

Topuria, el más grande de la historia

Entre los que, en cambio, creen que ganará Ilia Topuria se encuentra el más conocido comentarista de las MMA, un Joe Rogan que es un fan declarado del luchador español, al que pone por encima de cualquier peleador precedente.

“Si Ilia Topuria noquea a Justin Gaethje en su próxima pelea, tendrá el mejor currículum de todos los tiempos. Sería el currículum más descabellado, quizás de la historia”, avisa el analista estadounidense, que sitúa a El Matador por encima de mitos como Jon Jones o Khabib Nurmagomedov.