Tsarukyan, sobre su próxima pelea con Ilia Topuria: "Incluso si pierde... sería inteligente para él subir y ganar mucho dinero"

El luchador armenio desvela que será el suplente del combate principal en la Casa Blanca y que, posiblemente, luche con el vencedor, aunque si es Topuria cree que preferirá enfrentarse a Islam Makhachev

Arman Tsarukyan armó mucho revuelo cuando vio cómo le pasaban por la derecha Charles Oliveira, Justin Gaethje y Paddy Pimblett, además del 'recién llegado' Ilia Topuria, y él se quedaba sin poder pelear por el campeonato de la UFC tras haberse dado de baja a última hora en su pelea con Islam Makhachev.

Era y es el número uno del ránking del peso Ligero, pero la UFC le dejó claro que tendría que ganarse una nueva oportunidad para poder pelear por el cinturón. Mientras tanto mata el gusanillo luchando en eventos de grappling (agarre). Y en este caso, acaba de anunciar una pelea con Dillon Danis, la próxima semana -8 de abril- en Sao Paulo (Brasil), en un combate donde la única forma de ganar será por la vía de la sumisión.

Su última cita en esta modalidad acabó en batalla campal después de que el luchador georgiano agrediera a su rival con el combate acabado, pero ni eso ni el anuncio de este nuevo combate le ha restado de cara a la UFC y, en una charla con el conocido Ariel Helwani, ha desvelado que lo tiene todo hablado con la UFC para dar sus próximos pasos. Y que todos ellos apuntan a Ilia Topuria y a la Casa Blanca.

Tsarukyan, listo para pelear en el UFC Casa Blanca

"Voy a entrenar y a ponerme en forma. Si surge algo en el evento principal de la Casa Blanca, seré el sustituto, estaré disponible y pelearé allí", afirma Arman Tsarukyan sobre su papel en el llamado UFC Freedom 250.

"No quiero cortar peso. Voy a estar bajo incluso si me llaman cuatro o cinco días antes. Daré el peso, pero no voy a cortar y quedarme en la báscula para estar en 155. Estaré listo para ser el sustituto y, si no, cuando peleen Ilia y Gaethje, anunciarán mi próximo combate", desvelaba Tsarukyan.

El luchador armenio iba más allá, desvelaba una reunión con los principales ejecutivos de la UFC, entre los que estaba Dana White, y aunque no podía revelar lo que habían hablado, sí que sabía que tras esa pelea, lucharía por el título del peso Ligero. "Lo más probable es que pelee contra el ganador, pero hay un par de cosas diferentes que pueden pasar. Ellos me dijeron que no puedo decirlo", afirmó.

Cree que Topuria, si gana, preferirá a Makhachev

En este sentido, reconoce que una pelea con Ilia Topuria sería una de las más grandes que se pueden dar ahora mismo en la UFC. "Ambos somos jóvenes y estamos en nuestro mejor momento. Todo el mundo va a hablar de esa pelea. El 50% pensará que voy a ganar yo y el 50% pensará que va a ganar Ilia", indica sobre el resultado de esa pelea. Aunque él sigue creyendo que si Topuria gana a Gaethje, el español subirá de peso para pelear con Islam Makhachev y su rival por el título del peso Ligero será otro.

"Creo que sería inteligente para él subir y ganar mucho dinero. Incluso si pierde, la gente dirá, decidió darse la oportunidad de pelear por el tercer cinturón. E imagina si vence a Islam, va a ser una leyenda de este deporte. Ya sabes, tres cinturones, nadie lo ha hecho antes", reconoce el armenio.

Tsarukyan dejó claro, en lo que respecta a su futuro más inmediato, que la UFC no ve mal estos combates de grappling y que no le han dicho nada por eso de su próxima pelea. "Si me dijeran que no debería luchar, sólo tendrían que llamarme y decírmelo. Pero si me dejan hacer esto, lo haré. Si me van a decir, Arman, no deberías luchar, no voy a luchar, porque lo principal para mí es la UFC. Esto es sólo una misión secundaria. Sólo gano dinero y me divierto", afirma sobre la pelea con Danis.