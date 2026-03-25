Islam Makhachev se compromete para julio y abre la puerta a Ilia Topuria

El luchador daguestaní regresará a la competición un mes después que El Matador, haciendo que el calendario de ambos coja un ritmo similar

Queda mucha tela por cortar, pero la situación está cada día más clara. Si bien hace tiempo que supimos que ver a Islam Makhachev contra Ilia Topuria en la Casa Blanca era básicamente una quimera, ahora lo anunciado por el agente del daguestaní hace que las piezas empiecen a encajar para tenerles en el futuro frente a frente, ya que en una entrevista concedida a TMZ Sport es Ali Abdelaziz, manager de Makhachev, quien confirma que su representado peleará en el mes de julio.

"A Islam le ofrecieron otra pelea en la categoría de peso wélter como evento principal, pero debido a una lesión en la mano, prefirió posponerla para julio. Si le hubieran ofrecido esta pelea contra Ilia en junio, Islam la habría aceptado incluso con una sola pierna. Sin embargo, Islam ya tiene una pelea programada para el verano contra el contendiente número uno; el acuerdo está cerrado y la UFC lo anunciará muy pronto", recalca.

Conociendo ya el mes de julio como del regreso del campeón del peso wélter, todo hace indicar que será cabeza de cartel del único evento numerado para esas fechas, el UFC 330. No es algo que afecte de manera directa a Topuria, pero sí abre la puerta a que acaben peleando entre ellos a final de año, siempre que ambos mantengan sus cinturones de campeón, algo para lo que el luchador hispano-georgiano deberá derrotar a Justin Gaethje en la Casa Blanca. Y no lo decimos nosotros, sino el propio Abdelaziz.

La pelea entre Makhachev y Topuria

"Creo que la pelea entre Ilia e Islam es la más grande que la UFC puede hacer ahora mismo. Creo que debería hacerse este año", comenta sobre una hipotética pelea entre Makhachev y Topuria, siempre dependiente de que ninguno de los dos falle antes.

¿Por qué no se ha dado antes? El agente señala que es algo que se el escapa de las manos. "Yo estaba en medio de todo esto. Me llamaron por lo de Islam. Era mediodía, Islam estaba durmiendo, y yo estaba entusiasmado con la idea. Después de eso, recibí otra llamada diciendo que ya no, que la pelea no iba a suceder (con Topuria). Todo esto antes siquiera de hablar con Islam. Lo que sé es que hay muchas formas de rechazar una pelea. Puedo decir, por ejemplo, que voy a pelear con Francis Ngannou y que me van a pagar 50 millones, ¿no? No culpo a nadie por intentar ganar el máximo dinero posible...", subraya.

¿Una cuestión de dinero con Topuria?

Pese a expresar el deseo de su representado, Abdelaziz pone en entredicho que Ilia Topuria esté en la misma página, señalando que igual no quiere dejar atrás otros cinturones y que sus pretensiones económicas hayan sido desorbitadas a raíz de ello.

"Pero, de alguna manera… ¿Ilia realmente la quiere? Porque si la gana, pueden pasar dos cosas: tendría que dejar vacante su título del peso ligero. Y no creo que quiera hacer eso. Y tampoco le culpo, porque acaba de ganarlo, ¿no? Pero otros lo han hecho, y él no es nada especial en ese sentido. Es como cualquier otro. Y sí, quieres que te paguen mucho dinero. Tampoco puedo criticarle por eso. Pero también puedes pedir cifras que hagan que la UFC se eche atrás. ¿Puede la UFC pagar esas cifras? Claro, tienen mucho dinero. Pueden pagar lo que quieran si realmente quieren la pelea, si es lo suficientemente importante para ellos", conlciye.