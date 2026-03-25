Contundente veredicto para Ilia Topuria: "Ya hemos visto todos el final"

El luchador asturiano Joel Álvarez cree que El Matador va a ganar "fácil" su pelea con Justin Gaethje

Desde que hace unos días se anunciara el combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje para el gran evento de la Casa Blanca, el luchador español ha dejado varias imágenes en las que demuestra que se está tomando muy en serio su primera defensa de su cinturón de campeón del peso Ligero de la UFC.

Cierto que tuvo ese pique inicial con Islam Makhachev -que oficialmente sigue de baja por una lesión en su mano- y que encontró respuesta tanto del daguestaní como de su entorno, pero desde entonces no ha vuelto a aparecer y se ha centrado en preparar el duelo contra Gaethje.

Pocos son los que dan opciones al peleador norteamericano en su combate ante el actual número 2 de la UFC libra por libra. De hecho, uno de los que lo hace es un Paddy Pimblett que ha demostrado en más de una ocasión su animadversión contra Topuria y que, además, perdió claramente con Gaethje en enero, con lo que quiere justificar así su inferioridad señalando que 'The Hightlight' es muy bueno.

Topuria, claro favorito ante Gaethje

Sin embargo, la mayoría coinciden en que el español saldrá vencedor y algunos, como el asturiano Joel Álvarez, creen incluso que será fácil para El Matador. Así lo dice en una entrevista en ABC, en la que señala que Gaethje no tiene argumentos para hacerle daño a Topuria, ya que basa su fuerza en el stricking y, ahí, el español es el mejor.

"Es otro que mantiene la pelea en el striking como Ilia y ya hemos visto todos el final. No sé si va a caer finalizado o va a ser como contra Josh Emmett, que Topuria le dé un repaso con el boxeo, pero me resultaría muy raro que fuese al revés", indica 'El Fenómeno' Álvarez.

El luchador asturiano, que espera volver en mayo tras sufrir una lesión, asegura que no ve color en esa pelea. "Yo nunca menosprecio a nadie, pero lo veo fácil para Ilia. Gaethje es un espectáculo siempre, lo ha demostrado contra Pimblett, pero creo que ya son 37 años los que tiene...", admitía Joel Álvarez.

Charles Oliveira eleva aun más a Topuria

No es el único que, en los últimos días, ha destacado a Topuria en un momento en el que el entorno de Makhachev ha vuelto a tratar de menospreciarlo. Joe Rogan y Daniel Cormier, los principales comentarista de la UFC, también han querido elevar al español después de ver cómo el último rival al que noqueaba en el primer asalto, Charles Oliveira, se convertía en nuevo poseedor del cinturón BMF.

"Hermano, tengo diez mensajes de texto de gente diciéndome lo genial que es Ilia Topuria, porque atravesó a Charles como un cuchillo en mantequilla. Estamos hablando de un talento generacional en ese tipo", señalaron durante la retransmisión.