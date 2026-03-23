Donald Trump frena un épico Topuria - Volkanovski

Ilia Topuria y Alexander Volkanovski retrasan su anunciado encuentro en España, algo que, según el australiano "acabará pasando"

Ilia Topuria recordaba el pasado mes de febrero que hacía dos años desde que, por primera vez, había logrado el cinturón de campeón de la UFC. Fue un combate épico ante Alexander Volkanovski, un luchador que llevaba un lustro defendiendo con éxito su título en el peso Pluma y que luego, cuando Topuria ha subido al peso Ligero, ha vuelto a dominar esta división.

La derrota por KO escoció tanto a Volkanovski que, cuando recuperó el cinturón señaló que iba a defenderlo en una ocasión y que luego iría "a por Topuria a la división en la que estuviese".

Finalmente, el peleador australiano ha reculado y ha decidido que, por ahora, está mejor defendiendo su corona de nuevo en un peso que domina a la perfección. Ha ganado por dos veces a Diego Lopes y ya espera que el próximo sea Evloev, después de que este pasado sábado, en el UFC Londres, ganara a Jerome Murphy en el duelo de aspirantes del peso Pluma.

"No le prestaré atención -a un ofrecimiento para pelear de Tsarukyan- hasta que sepa que es algo serio. Tengo a dos tipos serios: Lerone Murphy y Movsar Evloev. (...) Hay listas de aspirantes por una razón, y hay gente que se merece oportunidades. Si hay gente que se lo merece, permaneceré activo para darles la oportunidad que se merecen y que no tengan que esperar demasiado", indicaba Volkanovski.

Topuria sigue a lo suyo con vista a la Casa Blanca

Ilia Topuria, por su parte, ya comenzó hace unos días el campamento que le llevará a defender su título del peso Ligero ante Justin Gaethje el próximo 14 de junio. Y dejó un mensaje para su oponente. “No improvisamos, porque conocemos el verdadero secreto: el trabajo duro y la dedicación”, publicó en sus perfiles de redes sociales.

Lo que no se sabía era que en alguna de estas jornadas iba a participar el propio Alexander Volkanovski. El luchador australiano y el hispano-georgiano, pese a la rivalidad, se llevan bien y 'The Great' ya le dijo en la visita del español a Australia para la pelea de su hermano Aleksandre que quería que participase en su programa de cocina 'Cooking with Volk', muy popular en YouTube.

El viaje a España de Alexander Volkanovski

Según ha desvelado Volkanovski, habían quedado en que estos días se trasladaría a España, donde entrenaría y pelearía con Topuria y grabarían contenido, entre otros, el programa de cocina que tenían ambos pendiente.

"Debería estar ahora mismo en España con Ilia. Íbamos a ponernos al día, entrenar un poco y tal vez incluso cocinar juntos para 'Cooking with Volk'", afirmó el australiano, quien desveló que la guerra de Irán, que ha frenado las comunicaciones con Asia vía Qatar o Dubai hizo que tuviera que suspender este viaje.

No obstante Alexander Volkanovski deja claro que sólo será un retraso y que, tarde o temprano, pasará esos días con Ilia Topuria. "Acabará pasando", sentenciaba 'Volk'.