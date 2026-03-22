Volkanovski ya tiene a su nuevo Topuria

Movsar Evloev derrota a Jerome Murphy en el UFC Londres y desafía a Volkanovski por el título

Movsar Evloev, el peleador del peso Pluma al muchos señalan como el sucesor de Ilia Topuria en esa división, tendrá al fin la posibilidad de pelear por el cinturón con Alexander Volkanovski tras derrotar al otro gran aspirante, el británico Lerone Murphy, en un UFC Londres muy vistoso e interesante.

Evloev dominó el combate de principio a fin, aunque fue penalizado por golpes bajos en el cuarto asalto, lo que equilibró la pelea, el ruso la cerró con una gran superioridad e infligió la primera derrota a Murphy en la UFC.

El propio luchador británico reconocía que Evleev había sido superior. Pese a ello, hubo discrepancia la hora de puntuar. Dos jueces puntuaron 48-46 a favor de Evloev, pero el tercero decretó un empate a 47-47, por eso ganó por decisión mayoritaria, pero no unánime ni dividida.

“Les dije que iba a pelear de pie con él. Con mi entrenador preparamos cambios de nivel, derribos y luego golpes. Creo que mis golpes son duros. Lo lastimé aunque no lo finalicé. Miren su cara, está dañada. Demostré que no necesariamente necesito usar mi lucha”, aseguraba Evloev, quien pidió abiertamente la pelea por el título del peso Pluma ante Alexander Volkanovski. “Alex ha mencionado mi nombre muchas veces. Acepto el desafío. Peleemos. UFC, no hay excusa para no darme la oportunidad por el título”, advertía el ruso.

Evloev dominó arriba, con 110 a 89 en golpes acertados, como en el suelo, donde fue muy superior a Murphy en los derribos. “Lo siento, fans de Londres. Perdón por decepcionarlos. Di todo de mí, pero no fue suficiente”, señalaba el británico tras la pelea.

Ente las victorias más espectaculares celebradas en el UFC Londres destacó el triunfo de Iwo Baraniewski, que sólo necesitó 28 segundos para noquear de una forma espectacular al pobre Austin Lane. La sorpresa llegó a manos de Christian Leroy Duncan, que derrotó al georgiano Roman Dolidze por decisión unánime.

Resultados Cartelera principal del UFC Londres

Movsar Evloev vence a Lerone Murphy por decisión mayoritaria (peso pluma)

Luke Riley a Michael Aswell por decisión unánime (eso pluma)

Michael Page a Sam Patterson por decisión unánime (peso welter)

Iwo Braniewski a Austen Lane por KO en el primer asalto (peso semipesado)

Christian Leroy Duncan a Roman Dolidze por decisión unánime (peso medio)

Danny Silva a Kurtis Campbell por KO en el segundo asalto (peso pluma)

Resultados Cartelera preliminar del UFC Londres

Mason Jones a Axel Sola por decisión unánime (peso ligero)

Nathaniel Wood a Losene Keita por decisión unánime (peso pluma)

Brando Pericic a Louie Sutherland por KO en el primer asalto (peso pesado)

Mantas Kondratavicius a Antonio Trocoli por decisión unánime (peso medio)

Mario Pinto a Felipe Franco por decisión unánime (peso pesado)

Abdul-Kareem Al-Selwady a Shem Rock por decisión unánime (peso ligero)

Shanelle Dyer a Ravena Olivieira por KO en el segundo asalto (peso paja)