Ilia Topuria lanza un misterioso mensaje y pone en alerta a Justin Gaethje: "Lo que no se ve es lo que gana los combates"

El hispano-georgiano protagonizará junto al estadounidense el combate estelar de la velada de la Casa Blanca del próximo 14 de junio

Si algo no le falta a Ilia Topuria son arrestos para ir de cara; y claro, ahora que ya es oficial que regresará al octógono para verse las caras con Justin Gaethje en la Casa Blanca, ha tenido a bien dejar claro desde ya que su preparación va a ser tan potente como siempre de cara a convertir su actual 17-0 en un 18-0 cuando tumbe al estadounidense.

Será en el llamado UFC Freedom 250, en honor a la independencia de Estados Unidos, cuando el hispano-georgiano participe en el combate estelar de tal noche, una en la que el dos veces campeón del mundo defenderá en el octógono por primera vez el cinturón de campeón del peso ligero; y sí, su contrincante será un Gaethje que venció por el título interino a Paddy Pimblett.

Aunque es obvio que Topuria no va a transmitir toda su preparación para la citada pelea, sí ha tenido a bien realizar una publicación a través de su cuenta de Instagram para dejar claro que está cien por cien centrado en llegar en plena forma, dejando de paso un misterioso mensaje para su rival, Justin Gaethje. "Lo que se ve es solo una parte. Lo que no se ve, es lo que gana los combates. No improvisamos, porque conocemos el verdadero secreto: el trabajo duro y la dedicación", sentencia.

Más allá de sus palabras, Topuria ha compartido unas imágenes y vídeos en los que se le ve practicando 'striking' y haciendo flexiones. Con esta publicación El Matador deja claro que ya está metido de lleno con el trabajo diario de cara al combate del 14 de junio, uno que puede ser el paso previo a lanzarse al peso welter para intentar ser el primero de la historia en ser campeón a la vez en tres categorías diferentes.

La sombra siempre presente de Islam Makhachev

Si bien ahora Topuria está centrado en darlo todo para noquear a Justin Gaethje y poner el 18-0 en su historial de la UFC, a nadie escapa que la etapa final tras su regreso a la acción es verse las caras con Islam Makhachev en el peso welter. Sí, el hispano-georgiano debería ganar algunos kilos y por supuesto supondrá un enorme reto derrotar al daguestaní, pero para ser uno de los mejores de todos los tiempos –puede que el mejor– suena indispensable cumplir con sus sueño de ser el primero en tener en su poder tres cinturones de campeón a la vez.