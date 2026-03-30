Ilia Topuria recibe un serio aviso

Aunque todos le dan como claro favorito ante Gaethje y piden a éste que cambie su estrategia, el luchador estadounidense se niega a hacerlo

A dos meses y medio de que tenga lugar el evento de la UFC más esperado del año, el que va a cerrar en la Casa Blanca el combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje, todo está demasiado parado, el luchador español no ha tratado de elevar el tono, como en otras ocasiones, y el debate está más en quien es el favorito. Ahí, claramente, Topuria lleva una amplia ventaja.

Ni siquiera el hecho de pelear ante un público que estará a favor ayuda. Tan sólo su última víctima, Paddy Pimblett, señala a Gaethje como favorito y Max Holloway no lo descarta. Hay quien ve la pelea bastante desequilibrada, como es el caso del luchador asturiano Joel Álvarez, quien indicó no hace mucho que Topuria ganaría "fácil".

"Es otro que mantiene la pelea en el striking como Ilia y ya hemos visto todos el final. No sé si va a caer finalizado o va a ser como contra Josh Emmett, que Topuria le dé un repaso con el boxeo, pero me resultaría muy raro que fuese al revés", indicaba El Fenómeno.

El siguiente que se ha sumado a esta opción es alguien que conoce muy bien a Ilia Topuria y que tampoco es un cualquiera. No en vano, hasta diciembre fue el poseedor del cinturón de campeón de la UFC en el peso gallo. Merab Dvalishvili reconocía en TNT que ve difícil que ocurra algo que no sea un triunfo del luchador español. "Como has señalado, Ilia es mi amigo. He entrenado con Ilia y nunca he sentido lo mismo con ningún otro compañero de entrenamiento. Ni siquiera he sentido algo así con tipos grandes. Ilia está en otro nivel, pega muy fuerte, es muy técnico y muy inteligente. Va a finalizar a Gaethje", sentenciaba el peleador georgiano.

Justin Gaethje se rebela

Contra todo ello se rebela Justin Gaethje, quien se resiste a salir como víctima de su pelea. Muchos son los que le han advertido que, o cambia su forma de pelear ante Ilia Topuria y lleva el combate al suelo o a donde el español se sienta más incómodo, o saldrá noqueado.

Gaethje, sin embargo, se resiste a variar su forma de pelear y, al menos de cara a la galería, asegura que va a salir a tener un cara a cara de stricking con El Matador. "Uno de nosotros probablemente quedará inconsciente", indica en un directo con el streamer 'N3on', donde deja claro que Ilia Topuria tiene lagunas que piensa aprovechar. “Es súper peligroso, compromete el 100% de su poder en sus golpes, pero se deja abierto. Va a cometer errores y a este nivel no puedes cometerlos”, añade el norteamericano.

Rivales que, como él, han querido hacerle el juego a Topuria y ganarle con sus mismas armas lo han pagado. El último, un Charles Oliveira que demostró su poderío hace unas semanas ante Max Holloway y que ha reconocido abiertamente que, si tuviera una nueva oportunidad ante Topuria, no iría a jugársela 'arriba', sino que buscaría otra estrategia.

Gaethje siempre va ahí y eso le ha costado algunas derrotas, entre ellas, las dos que sufrió por el título, frente a Khabib Nurmagomedov y ante el propio Charles Oliveira. Pero también le ha valido llevarse en 15 ocasiones el bono de la noche. Es un peleador que ofrece espectáculo y todo hace indicar que, ante Topuria, en su gran oportunidad, no va a intentar nada diferente.