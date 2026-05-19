Ilia Topuria sube la tensión y se pelea con Hokit: "Tuvo suerte que había tantos de la seguridad"

El luchador español ya está de vuelta en Miami, pero el percance vivido con Hokit en Newark sigue dando que hablar

A menos de un mes para que la gran pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje, el peleador español ha intensificado sus entrenamientos tras participar hace unos días en la rueda de prensa previa al UFC Freedom 250 celebrada en Newark y después de ser recibido por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En el último capítulo de su serial 'Road to the White House', que está publicando en su canal de Youtube y en el que va poniendo paso a paso cómo es su reparación. Allí mostraba sus habilidades con el grappling con los brasileños Mani Tavanaei y a Mathias Ribeiro; para pasar luego al striking con los polacos Milosz Kruk y Damian Rzepecki.

El objetivo es imitar en lo posible el estilo al que se va a enfrentar Ilia Topuria el 14 de junio, pero no es fácil según reconocen en el video. "Es difícil imitar el estilo de un luchador como Justin Gaethje porque lanza golpes desde diferentes ángulos, es un estilo raro, pero lo intentamos al máximo. Hacer sparring con Ilia es una locura. Hemos tenido la oportunidad de sentir el poder de sus puños", significaba uno de los peleadores del Este.

Topuria siguió el entrenamiento seguido de cerca por su equipo, con su hermano Alekxandre al frente, y con Javi Climent o Jesús Gallo pendientes de todos los detalles.

Ilia Topuria explica su pelea con Hokit y éste le responde

Sin embargo, no ha sido por lo que está ofreciendo en la pelea y sí por un enfrentamiento que tuvo con el peleador norteamericano Josh Hokit por lo que ha sido noticia el español en las últimas horas. Todo sucedió en la rueda de prensa oficial celebrada la semana pasada, cuando en un momento en que Hokit se estaba metiendo con Alex Pereira, Topuria saltó, le lanzó una botella y tuvo que se frenado.

El luchador español explicaba en ABC a que se debía ese repentino enfado que propició el conato de pelea. "He estado en muchas ruedas de prensa, he visto de todo, pero nunca he visto a alguien ponerse de pie y hablar de la madre de alguien de forma tan mala. Fue bastante falta de respeto. Alex, al mismo tiempo, como hay tanto ruido, no se entiende mucho y digo no me creo que le esté diciendo todo esto sin necesidad. Ni siquiera vas a pelear con él. ¿Para qué? (...) Tú puedes hablar de la profesionalidad del otro y meterte con el otro, no pasa nada, estamos acostumbrados a ello. Sabemos a lo que vamos. Pero hablar de la madre del otro de esa manera simplemente me hirvió la sangre. No podemos dar ese ejemplo aquí, nos están viendo miles y millones de personas", indicaba.

"¿De qué forma estás hablando tú? No podía fallar con el lanzamiento y tuvo suerte que había tantos de la seguridad, uno de los dos iba a salir perjudicado y no iba a ser yo", añade el luchador español.

Esta respuesta en un medio español ha llegado a Hokit, quien no ha dudado en contestar a través de las redes sociales. "Entonces nunca sobrevivirías en una mesa de almuerzo de secundaria en América. Tú, niño mimado", afirma el estadounidense.

Alex Pereira reconoce el gran gesto de su "hermano" Ilia

Sin apercibirse bien de lo que estaba diciendo Josh Hokit y sin conocer que estaba hablando mal de su madre, Alex Pereira valoró que Ilia Topuria saliera en su defensa. "No entiendo el inglés y creo que Topuria se ofendió por eso -por las burlas de Hokit sobre Alex-, y Topuria vio eso y dio un paso al frente como un hermano. Ilia lanzó la botella o la tapa de la botella a la cara de Hokit cuando vio que se estaba pasando de la raya", aseguraba Poatan en MMA Junkie, donde reconocía que no sabía que se estaba metiendo con su madre y pensaba que Hokit se estaba burlando de él por no hablar inglés.

"Para mí, Hokit es un tipo sin idea, es el tipo de persona que no se lleva bien con su familia. Es un tipo problemático, es un tipo que a nadie le cae bien. Estoy seguro de que es un tipo con problemas", sentenciaba el campeón brasileño, que luchará en Washington por ser el nuevo campeón del peso Pesado de la UFC