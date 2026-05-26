Ilia Topuria apuesta por Conor McGregor y deja en el aire un duelo directo

El luchador español cree que el irlandés ganará a Holloway, aunque le exige más para poder ser un contendiente suyo

Cuando Ilia Topuria se impuso en febrero de 2024 a Alexander Volkanovski y se proclamó, por primera vez, campeón del peso Pluma de la UFC, desde el mismo octágono retó a Conor McGregor y le dijo que no "tenía huevos" de enfrentarse a él.

'The Notorius' contesto y se mantuvo un rifirrafe entre ambos durante algunos meses. A esas alturas, el irlandés iba a regresar en junio y su aura seguía intacta pese a que llevaba tres años sin pelear.

Ahora va a regresar de verdad, ya que peleará el próximo 11 de agosto ante Max Holloway en la International Fight Week. Y, sin embargo, Ilia Touria ya no lo ve tan atractivo, considera que está "casi acabado" y sólo lo tendría en cuenta como posible adversario si vence a Holloway y alguien más, y demuestra que sigue teniendo el tirón de siempre.

Topuria espera la victoria de McGregor

"Si logra una victoria, un gran regreso, gana su próxima pelea, y me ofrecen esa pelea, veremos... Nunca cierro las puertas a ese tipo de oportunidades... incluso si no estamos en el mismo nivel en este momento. En lo deportivo, todos sabemos que está casi acabado", afirma el luchador español en el programa de Ariel Helwani, donde le pedía a McGregor que demostrara que estaba a la altura para pelear con los más grandes de la actual UFC.

La prioridad de El Matador, si gana a Justin Gaethje, pasa por luchar con el actual número uno de la UFC, Islam Makhachev, aunque si Conor MCgregor gana y demuestra que sigue teniendo el tirón, no puede descartarlo nunca. De hecho, pese a decir que está "medio retirado", el español cree que le ganará a Max Holloway. "Yo creo que va a ser una pelea arriba, que no va a haber derribos. Y creo que va a ganar Conor McGregor", afirmaba en el programa de Carlos Legaspi, donde dejó claro que no sigue pensando que, a corto plazo, Makhachev es más interesante ahora mismo que el irlandés.

El Matador cree que hay peleas más interesantes que ante Conor

"Si me ofrecieran al Conor de ahora, absolutamente diría que no, porque ¿qué me aporta realmente Conor en este momento, sabes? Sí, hay gente alrededor del mundo que quiere ver esa pelea, pero creo que hay muchas otras peleas que son mucho más interesantes que una con Conor. Pero, si logra una buena victoria contra Max Holloway, y luego otra victoria después de eso, podríamos acabar teniendo ese combate", sentencia Ilia Topuria.

En este sentido, asegura que Conor McGregor tampoco va a querer enfrentarse a él en estos momentos. "¿Que él diga, después de Max, que quiere pelear conmigo? Imposible. Se me queda muy lejos, está muy lejos de mí. Creo que querrá acumular algunos rounds primero, reconstruirse un poco, porque sabe que en una pelea contra mí, va a recibir mucho daño. Lo voy a lastimar. Se lo va a guardar como última ficha", añade el peleador hispano-georgiano.