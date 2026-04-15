La UFC da la razón a Topuria ante las acusaciones de Makhachev

Dana White confirma que no se pudo dar la esperada pelea ente Topuria y Makhachev por la lesión del segundo y no por las peticiones económicas del primero

"Estoy cansado de escuchar historias inventadas de Topuria y su equipo. Recibí la llamada y acepté la pelea en la Casa Blanca. Al día siguiente, me informaron que había pedido una bolsa desorbitada. La UFC se negó y él se retiró. Eso es todo, no hay nada más que contar". Islam Makhachev señaló directamente a Ilia Topuria después de que mucha gente, por redes, le acusara de no haber querido pelear con el español.

Las palabras del hispano-georgiano señalando que señalando que, una vez más, se había quitado de en medio, esta vez por una lesión en la mano, fueron el detonante. Y luego todo fue a más. Makhachev destacó que lo había reconocido el representante de Topuria, pero éste, cuando explicó cómo había sido toda la negociación, no había admitido exactamente eso.

Malki Kawa, agente de Ilia Topuria, desveló que les habían dado a elegir entre Gaethje y Makhachev y que habían elegido al segundo. Cierto que la UFC les ofreció una bolsa inicial con la que no estuvo de acuerdo el español, pero finalmente se descartó la pelea por la lesión de Makhachev y no por las pretensiones de Topuria.

El Matador volvió a referirse al caso la pasada semana en El Hormiguero, donde dejó claro que, viendo los precedentes, creía que lo de Makhachev era una excusa. "Ya tuvo excusas una vez, ahora las tiene por segunda vez", afirmó un Topuria que cree que el equipo de Makhachev está "huyendo" de una pelea que no le interesa.

Dana White, cabeza visible de la UFC, ha sido el encargado de desmentir que la pelea se cayera por lo que dice Makhachev -el dinero que pidió Topuria-, aunque también dejó claro que lo de la lesión no son excusas y que, por ello, el daguestaní no tiene aún asignada fecha y rival para su próxima pelea. "Está lesionado. Es real", señalaba Dana White en una entrevista con Adin Ross.

Topuria viaja a Miami para preparar su pelea

Fuera de ello, Topuria ya ha entrado en la fase decisiva de su preparación para el combate ante Justin Gaethje cuando quedan dos meses para que se ven las caras el 14 de junio en la Casa Blanca. 'El Matador' está compartiendo a través de su canal de YouTube cómo está siendo su preparación.

"Hemos hecho una gran parte de la preparación en Madrid, como siempre, la próxima semana nos iremos a Miami y ahí vamos a terminar las siguientes ocho semanas todo el equipo allí. Y ya durante la Fight Week viajaremos para Washington a vivir la experiencia", desveló Topuria en El Hormiguero, confirmando que tras la fase actual, hará toda la última parte de la preparación en suelo estadounidense.

Este mismo lunes ha viajado hasta Florida para realizar las ocho semanas finales de su campamento. El Matador se preparará en esta fase en el MMA Masters de Hialeah. En Estados Unidos se entrenará junto a su hermano Aleksandre, Javi Climent, su entrenador de striking, y allí estaba ya uno de sus preparadores físicos, Jesús Gallo.

No es la primera vez que Topuria se marcha con tanta antelación a Estados Unidos para preparar un combate. A la vista de cómo le fue previamente, el experimento dio resultado.