Islam Makhachev destapa las palabras del representante de Ilia Topuria y la maniobra de este para evitar el combate

El luchador daguestaní insiste en que el hispano-georgiano puso todo de su parte para que no midiesen fuerzas en la velada de la Casa Blanca

Pocas veces se ha hablado más de un combate que a día de hoy no se ha dado, no está programado y puede que nunca ocurra. Es cierto que ver a Ilia Topuria e Islam Makhachev frente a frente parece ser uno de los escenarios más deseados por los aficionados, y quizás por ello el hecho de que fracasase su inclusión en el UFC de la Casa Blanca no solo ha generado decepción, sino un sinfín de cruces de declaraciones entre los protagonistas al que Makhachev quiere dar carpetazo. ¿Cómo? Subrayando las propias palabras del mánager de Topuria, Malki Kawa.

El luchador daguestaní tiene claro que las explicaciones del Matador no pasan de mentiras para encubrir la verdad de lo sucedido, lo que para él es que este hizo todo lo posible por boicotear pelear contra él en Washington DC.

"Estoy cansado de escuchar historias inventadas de Topuria y su equipo. Recibí la llamada y acepté la pelea en la Casa Blanca. Al día siguiente, me informaron que había pedido una bolsa desorbitada. La UFC se negó y él se retiró. Eso es todo, no hay nada más que contar", comenta en su cuenta de 'X' antes de recalcar que el propio representante de Ilia le ha dado la razón con sus palabras.

Makhachev señala que Malki Kawa dijo hace unas semanas 'dijimos sí a Makhachev y sí a Gaethje. Todo se reducía más bien a los números, al dinero y la financiación'. A partir de ahí, explica que todo lo que quiera comentar Topuria carece de veracidad. "Incluso su representante lo confirmó. Ilia, deja de hablar. Cada entrevista que das cuenta una historia diferente. Te retiraste y lo sabes", sentencia.

La respuesta de Ilia Topuria

Lejos de quedarse callado u optar por dejar correr el tiempo, Ilia Topuria responde al daguestaní recordándole que fue la propia UFC la que le comunicó que no se podría dar la pelea por una lesión de Makhachev.

"Me fui a la República Dominicana y allí recibí la llamada de la UFC, que señalaban que igual podía estar en la Casa Blanca para pelear contra Islam Makhachev. Salió Dana White diciendo que en dos días anunciaría toda la cartelera, por lo que conté que, de estar allí, sería contra Islam. De repente, me llamaron para decirme que Islam se había lesionado y que iría contra Justin Gaethje. Había puntos de la negociación que estábamos debatiendo pero es secundario", concluye.