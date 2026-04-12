La UFC ya tiene un nuevo rey

Carlos Ulberg sorprende a Jiri Prochazka para recoger la corona que soltó Alex Pereira y ser el nuevo campeón del peso Semipesado en la UFC

El neozelandés Carlos Ulberg dejó otra vez a Jiri Prochazka con la miel en los labios y se convierte en el nuevo monrca del peso Semipesado en la UFC, recogiendo el título que Alex Pereira dejó para subir al peso pesado.

Prochazka aparecía como gran favorito en su tercer intento de conquistar de nuevo el cinturón de campeón. En la última década, sólo Alex Pereira había podido con él... hasta hoy.

El oceánico ganó por las bravas, a todo o nada. Nada más comenzar la pelea tuvo un mal apoyo y tuvo que lidiar lo que pudo aguantar de ese asalto con dolor.

El peleador checo olió sangre y ni dudó, fue directo para tratar de acabar antes de que un descanso repusiera a su oponente. Ulberg sabía que no podía permitirse una pelea larga por si la lesión iba a peor y se la jugó.

El luchador neozelandés respondió ante las acometidas de Prochazka y, en pleno intercambio, conectó un gancho de izquierda que apagó las luces de su oponente. Luego, sólo tuvo que 'rematarlo' en el suelo.

El evento no se quedó en este espectacular final. También tuvo el regreso del mejor Paulo Costa, que noqueó a Azamat Murzakanov -sexto del ránking- en su estreno en el peso Semipesado; la sorprendente superioridad de Josh Hoki ante Curtis Blaydes; o el primer triunfo en la UFC de Aaron Pico. Además de muchas finalizaciones que deleitaron al público asistente en Miami.

Como curiosidad por poco habitual, Chris Padilla y MarQuel Mederos acabaron empatados tras un igualado combate en el peso ligero

Resultados Cartelera principal UFC 327

Carlos Ulberg vence a Jiri Prochazka por KO en el primer asalto (peso semipesado)

Paulo Costa vence a Azamat Murzakanov por KO en el tercer asalto (peso semipesado)

Josh Hoki vence a Curtis Blaydes por decisión unánime (peso pesado)

Dominick Reyes vence a Johnny Walker por decisión unánime (peso semipesado)

Cub Swanson vence a Nate Landwehr por KO en el primer asalto (peso pluma)

Resultados Preliminares del UFC 327

Aaron Pico vence a Patricio Pitbull por decisión unánime (peso pluma)

Kevin Holland vence a Randy Brown por decisión unánime (peso wélter)

Mateusz Gamrot vence a Esteban Ribovics por sumisión en el segundo asalto (peso ligero)

Tatiana Suarez vence a Loopy Godinez en el segundo asalto (peso paja)

Resultados Primeros preliminares del UFC 327

Chris Padilla vs. MarQuel Mederos acabaron empatados (peso ligero)

Vicente Luque vence a Kelvin Gastelum por sumisión en el primer asalto (peso mediano)

Charles Radtke vence a Francisco Prado por decisión unánime (peso wélter)