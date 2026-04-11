UFC 327 | Cartelera completa y donde ver hoy por TV en España la velada con Prochazka y Ulberg como combate estelar

Jiri Prochazka y Carlos Ulberg lucharán en Miami por el cinturón del peso Semipesado que ha dejado vacante Alex Pereira

Alex Pereira tratará de alcanzar en el UFC Casa Blanca que se celebra en junio su tercer cinturón de campeón, algo que nadie ha logrado hasta ahora. Para ello subió al peso Pesado, lo que a su vez hizo que el peso Semipesado se quedase sin campeón. Este sábado se decidirá quien le sustituye con una pelea entre el checo Jiri Prochazka y el neozelandés Carlos Ulberg.

Será en el Kaseya Center de Miami y ante más de 16.000 espectadores, en un UFC 327 que contará con diez luchadores con ranking en la UFC y otros, como el estadounidense Aaron Pico, que sin auténticas estrellas pese a no estar entre los 15 mejores de su división.

El checo tendrá así su tercera oportunidad titular tras perder el campeonato por lesión en 2022 y caer luego, por dos veces, ante Alex Pereira. Solo Poatan ha sido capaz de derrotarle en la última década y por eso aparece como favorito en este combate estelar del evento numerado de la UFC 327. Sin embargo, su rival, Carlos Ulberg, no ha perdido dentro de la compañía desde su debut en el año 2021.

En la pelea coestelar, el brasileño Paulo Costa sube al peso Semipesado para desafiar al ruso, Azamat Murzakanov, sexto de la división, en su afán por alcanzar también las primeras posiciones tras brillar en el peso Mediano.

Cartelera principal UFC 327

Jiri Prochazka vs Carlos Ulberg (peso semipesado)

Azamat Murzakanov vs Paulo Costa (peso semipesado)

Curtis Blaydes vs Josh Hokit (peso pesado)

Dominick Reyes vs Johnny Walker (peso semipesado)

Cub Swanson vs Nate Landwehr (peso pluma)

Preliminares del UFC 327

Patricio Pitbull vs Aaron Pico (peso pluma)

Kevin Holland vs Randy Brown (peso wélter)

Mateusz Gamrot vs Esteban Ribovics (peso ligero)

Tatiana Suarez vs Loopy Godinez (peso paja)

Primeros preliminares del UFC 327

Chris Padilla vs. MarQuel Mederos (peso ligero)

Kelvin Gastelum vs. Vicente Luque (peso mediano)

Charles Radtke vs. Francisco Prado (peso wélter)

Horario del UFC 327, con el combate entre Jiri Prochazka y Carlos Ulberg

El UFC 327 tendrá lugar en la tarde -en Estados Unidos- del sábado 11 de abril de 2026, desde el espectacular Kaseya Center de Miami.

Respecto a los horarios de los combates, será a partir de las 23:00 horas (horario peninsular español) cuando comiencen las primeras peleas preliminares, mientras que el cartel principal del UFC 327, en el cual se incluye el combate entre Jiri Prochazka y Carlos Ulberg, dará inicio a partir de las 03:00 horas de la madrugada.

Canal y dónde ver por TV el UFC 327 y el combate entre Jiri Prochazka y Carlos Ulberg

La cadena que tiene sus derechos para emitir en España la UFC es Eurosport, por lo que ese será el canal y las plataformas por las que se podrá seguir la pelea entre Jiri Prochazka y Carlos Ulberg. En este caso, sólo se podrá ver online en streaming a través de la APP de Eurosport (HBO Max) a partir de la 01:00 horas.

Los preliminares también se pueden ver por la APP de la UFC, UFC Fight Pass. Además, en estadiodeportivo.com tendrás información sobre la velada.