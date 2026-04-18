UFC Winnipeg o UFC Fight Night | Cartelera completa y donde ver por TV en España la velada con Burns vs Malott como combate estelar

Gilbert Burns puede tener su última ocasión de reengancharse a las peleas grandes en un UFC Winnipeg donde se las verá con el local Mike Malott

El Canada Life Centre de Winnipeg acoge este sábado un nuevo UFC Fight Night que contará con todo un mito de la UFC, un Gilbert Burns que, cerca de los 40 años, aún quiere mantenerse en la elite y que llega ante la que podría ser su última oportunidad y con cuatro derrotas consecutivas.

'Durinho' se enfrentará a uno de los luchadores canadienses emergentes, un Mike Malott que llega con una marca de 13-2-1 y que quiere ganarse un lugar en el ranking de la UFC derrotando a uno de sus luchadores más reconocibles.

Burns tiene a su favor que las cuatro derrotas llegaron ante los luchadores que ahora comandan o han comandado el peso Wélter en los últimos años, Michael Morales, Sean Brady, Jack della Maddalena o Belal Muhammad. Pero le mete una presión añadida de cara a un combate en el que tiene mucho que perder y poco que ganar.

Todo lo contrario que un Malott que viene de ganar sus tres últimas tres peleas ante Kevin Holland, Charles Radtke y Trevin Giles.

En el combate coestelar se enfrentarán el estadounidense Kyler Phillips y el canadiense Charles Jourdain en el peso Gallo, en una pelea que espera coronar al luchador local, que viene de someter a sus dos últimos rivales: Davey Grant y Victor Henry.

La canadiense Jasmine Jasudavicius, séptima del ránking en el peso Mosca femenino, defenderá su posición ante la brasileña Karine Silva, novena. Son las otras dos luchadoras con ránking UFC aparte de Burns y de la norteamericana JJ Aldrich (14ª del peso Mosca femenino), que peleará en las preliminares. En total, 12 combates con una gran presencia de luchadores canadienses.

Cartelera estelar o principal del UFC Winnipeg

Gilbert Burns vs Mike Malott (Peso wélter)

Kyler Phillips vs Charles Jourdain (Peso gallo)

Mandel Nallo vs Jai Herbert (Peso ligero)

Jasmine Jasudavicius vs Karine Silva (Peso mosca)

Thiago Moisés vs Gauge Young (Peso ligero)

Cartelera preliminar del UFC Winnipeg

Dennis Buzukja vs Marcio Barbosa (Peso pluma)

Julien Leblanc vs Robert Valentin (Peso medio)

Tanner Boser vs Gokhan Saricam (Peso pesado)

Melissa Croden vs Daria Zhelezniakova (Peso gallo)

JJ Aldrich vs Jamey-Lyn Horth (Peso mosca)

John Castaneda vs Mark Vologdin (Peso gallo)

Jamie Siraj vs John Yannis (Peso gallo)

A qué hora es el combate entre Gilbert Burns y Mike Malott

La velada tendrá lugar este sábado 18 de abril de 2026 desde el Canada Life Centre de Winnipeg (Canadá), recinto con capacidad para albergar unos 17.000 espectadores.

Respecto a los horarios de los combates, en este caso el UFC Winnipeg se disputa a partir de las 23:00 horas (horario peninsular español) cuando comiencen las peleas preliminares; mientras que el cartel principal, en el cual se incluye la pelea entre Gilbert Burns y Mike Malott, dará inicio a partir de las 2:00 horas.

Dónde ver por TV la pelea de Gilbert Burns y Mike Malott

En cuanto al canal y a las plataformas por las que se podrá seguir la pelea entre Gilbert Burns y Mike Malott, la cadena que tiene sus derechos para emitir en España es Eurosport.

En este caso, se podrán ver los combates en streaming a través de la app de HBO Max. El evento empieza a las 23:00 horas y podrá verse en España a partir de las 00:00 en HBO Max. Los preliminares, al completo, también pueden verse por la APP de la UFC, UFC Fight Pass.

En ESTADIO Deportivo les informaremos de todo lo que ocurra en el Canada Life Centre de Winnipeg.