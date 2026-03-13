Tejada gana en la París-Niza, Vingegaard sobrevive y adiós a la gran perla del ciclismo español

Triunfo del colombiano del Astana en un final de etapa peligroso y en una jornada con bajas importantes, entre ellas la del campeón de la Vuelta a Andalucía, Iván Romeo

Jonas Vingegaard aguantó sin contratiempos una jornada complicada para todos en la París-Niza 2026, en la que el colombiano Harold Tejada (Astana) se impuso con un ataque a menos de cinco kilómetros para el final, al que respondió muy tarde la reacción final del pelotón.

Todos los favoritos que seguían 'vivos' a estas alturas llegaron en ese grupo importante, en el que estaba Vingegaard, y que entró en meta a seis segundos del colombiano. Lo de 'vivos' era porque fue un día de abandonos en la 'Carrera del Sol'.

Antes de la salida y debido a problemas estomacales, ya lo hicieron cuatro corredores. Entre ellos, uno de los punteros del Top-10, el británico Oscar Onley (INEOS), además de la gran baza que le quedaba al Movistar Team, el campeón de la Vuelta a Andalucía Iván Romeo. Luego lo harían otros tres ciclistas más.

Ese no era el único peligro y, como señaló Vingegaard, también estaba la propia llegada, en bajada, propicia para que se produzcan caídas entre los que pelean por colocarse bien para el sprint. "No me gusta cuando hay una bajada hacia la llegada. Solo quería llegar a salvo a la meta. Ha terminado no siendo un día fácil. Bastante difícil otra vez, pero hemos llegado a la meta", afirmaba el ciclista danés del Visma.

Joshua Tarling (INEOS), Igor Arrieta (UAE), Steff Cras (Soudal) y Arthur Kluckers (Tudor) protagonizaron la fuga buena del día y los dos primeros serían neutralizados a cinco kilómetros de meta. Fue ahí cuando saltó Tejada y sorprendió a un pelotón que ya pensaba en el sprint y que, con la carretera en descenso, no pudo neutralizar la ventaja obtenida por el colombiano.

"Vinokurov -director del Astana- me dijo: 'Mira la última parte; apenas paren, ataca'. Fui con todo. Después de siete años, mi primera victoria con el equipo en una carrera World Tour. Es de mucha paciencia y mucha perseverancia", afirmaba un Tejada eufórico tras su gran triunfo.

Clasificación de la etapa 6 de la París-Niza 2026

1. Tejada Harold (XDS Astana Team) 03:54:38

2. Godon Dorian (INEOS Grenadiers) + 06

3. Askey Lewis (NSN Cycling Team) + 06

4. Coquard Bryan (Cofidis) + 06

5. Trentin Matteo (Tudor Pro Cycling Team) + 06

6. Pithie Laurence (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 06

7. Vauquelin Kévin (INEOS Grenadiers) + 06

8. Paret-Peintre Valentin (Soudal Quick-Step) + 06

9. Vlasov Aleksandr (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 06

10. Baudin Alex (EF Education-EasyPost) + 06

Clasificación general de la París-Niza tras la etapa 6

1. Vingegaard Jonas (Team Visma | Lease a Bike) 21:16:50

2. Martinez Daniel (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 03:22

3. Steinhauser Georg (EF Education-EasyPost) + 05:50

4. Vauquelin Kévin (INEOS Grenadiers) + 06:09

5. Martinez Lenny (Bahrain Victorious) + 07:37

6. Soler Marc (UAE Team Emirates-XRG) + 08:15

7. Izagirre Ion (Cofidis) + 09:02

8. Rondel Mathys (Tudor Pro Cycling Team) + 10:06

9. Baudin Alex (EF Education-EasyPost) + 10:16

10. Tejada Harold (XDS Astana Team) + 11:27

11. Vercher Mattéo (Team TotalEnergies) + 12:08

12. Paret-Peintre Valentin (Soudal Quick-Step) + 19:09

13. Zukowsky Nickolas (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 20:30

14. Plowright Jensen (Alpecin-Premier Tech) + 23:42

15. Leknessund Andreas (Uno-X Mobility) + 23:53