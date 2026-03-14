Dorian Godon levanta los brazos con Jonas Vingeaard afectado por una caída en la París-Niza

La séptima etapa de la ronda francesa contó con un recorrido limitado a los 47 kilómetros a causa de las inclemencias meteorológicas

Etapa extraña la de este sábado 14 de marzo en la París-Niza. El mal tiempo hizo que la organización acortase la jornada hasta los 47 kilómetros entre Pont Louis Nucera e Isola, un recorrido que dio para poco, pero que sirvió para ver al campeón de Francia Dorian Godon (Ineos Grenadiers) imponerse al sprint y a Jonas Vingegaard (Visma) manteniendo el maillot amarillo; eso sí, sin poder evitar verse involucrado en una caída.

Empezando por la resolución de la 7ª etapa, tenemos que en un final alterado por las caídas fue Dorian Godon, bien lanzado por su equipo, quien aprovechó su punta de velocidad para alzarse con un triunfo que estaba buscando desde el primer día. La víspera fue segundo y esta vez levantó los brazos con un tiempo de 1h.01.48, a una media de 45,6 kilómetros por hora.

En cuanto a los rivales de Godon, el campeón galo de 29 años batió en un reducido esprint al eritreo Biniam Girmay (NSN) y al neerlandés Cees Bol (Decathlon), segundo y tercero respectivamente. El pelotón entró dividido, pero con el mismo tiempo, ya que las caídas se produjeron en la zona de seguridad.

Esa fue la suerte que tuvo Jonas Vingegaard. El danés quedó cortado en una caída a dos kilómetros de meta, pero a esa distancia ya no se toman diferencias en caso de percances así. De este modo, el dos veces ganador del Tour de Francia está cerca de hacerse por primera vez con la general de la París Niza, la cual lidera con 3.22 minutos sobre el colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull Bora) y 5.50 respecto al alemán Georg Steinhauser (EF Education). Dentro del top 10 se mantienen dos españoles, Marc Soler (UAE) sexto a 8.15 e Ion Izagirre (Cofidis) séptimo a 9.02.

Marsman, un intento sin recorrido

Metidos ya en la minietapa, el pelotón salió disparado en busca de la meta en Isola, en cota 800 metros, paisaje nevado que confirmaba que la subida prevista a Auron, a 1.600 metros, era imposible.

Los hombres de Vingegaard tomaron el mando de inicio. Hasta meta esperaba un perfil ascendente sin interrupción, pero sin dificultades puntuables. Un primer valiente, el neerlandés Tim Marsman (Alpecin), intentó la aventura en solitario a 33 de meta, pero se rindió a 9 de Isola; eso sí, con el premio de combativo del día.

Caídas pese a la mínima distancia

Una vez más la jornada fue accidentada en la París-Niza. Ya en la parte neutralizada hubo una primera caída en la que se vieron afectados Denz, Kamna y Kluckers –acabaron por los suelos–. Y no quedó ahí la cosa, ya que los sustos se sucedieron camino a meta. En una de ellas quedó atrapado el colombiano ganador en la víspera Harold Tejada (Astana). En la segunda se cortó el pelotón, incluido Vingegaard. Ineos, atento, salió airoso y pudo lanzar a Dorian Godon, quien remató la etapa con acierto.

Este domingo 15 de marzo concluye la 84 edición de la París Niza con la octava etapa de 129.2 km con salida y meta en Niza, jornada de montaña que incluye, si el tiempo lo permite, tres puertos de primera. El primero de ellos, tras una salida en ascensión, el Col de la Porte (6,9 km al 7 por ciento), seguido de la Cota de Chateauneuf Villevielle (6,7 km al 6,4) y de la Cota del Linguador (3,3 km al 8,2), con la cima a 19 km de la meta en la Paseo de los Ingleses de Niza.