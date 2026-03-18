Venezuela conquista Miami y saca los colores a Estados Unidos

La selección sudamericana se hace con el Clásico Mundial por primera vez en su historia justo en el año en que debutaba como finalista

¡Enorme Venezuela! El conjunto vinotinto se ha consagrado como la mejor selección de béisbol del planeta tras vencer en Miami a Estados Unidos por 3-2, resultado que les ha llevado a conquistar su primer Clásico Mundial de Béisbol.

Para lograr tal hazaña los venezolanos han contado con una excelente actuación de Eugenio Suárez, quien firmó un doble en la novena entrada cuando el marcador reflejaba un empate a 2. Tal acción de Suárez, que llevó a Javier Sanoja a base, rubricó una victoria que comenzó con las anotaciones de Salvador Pérez, en la tercera entrada y de Wilyer Abreu, en la cuarta, mediante jonrón.

La victoria hizo saltar de júbilo a Venezuela, pero no las tuvieron todas consigo durante muchos momentos. El gran palo llegó cuando Bryce Harper igualó el partido a 2 en la octava entrada, peo el combinado finalmente campeón se recompuso inmediatamente ante un estadio repleto de aficionados venezolanos, y asestó a EE.UU. su segunda derrota consecutiva en la final, después de que cayera contra Japón en 2023 por 2-3.

El home run de Harper fue el único borrón de una actuación casi perfecta de los lanzadores venezolanos, liderados por el titular Eduardo Rodríguez. Lo cierto es que Venezuela secó a una novena estadounidense compuesta por nombres de la talla de Aaron Judge, Bryce Harper o Bobby Witt Jr., entre otros, que tan solo logró 3 'hits' y apenas superó en una ocasión la primera base.

Un debut en la final soñado por Venezuela

Pese a tratarse de su primera final del Clásico Mundial, el combinado venezolano no tardó en sacar el colmillo mostrado en partidos anteriores, y sumó un 'hit' de Ronald Acuña Jr. en el primer lanzamiento del encuentro.

La amenaza se hizo realidad en la tercera entrada, cuando Salvador Pérez adelantó a Venezuela, empujado por un globo de sacrificio de su compañero en los Kansas City Royals, Maikel Pérez, que desató el delirio de la hinchada local. Previamente, Pérez había alcanzado la tercera base gracias a un error en el lanzamiento del estadounidense Nolan McLean. Fueron detalles que dejaron claro que los underdogs iban muy en serio a por la victoria.

Dejando a Estados Unidos cariacontecido

Jugando en casa y tras no ganar desde el año 2017, los estadounidenses se las prometían felices jugando en casa. Sin embargo, sucumbieron ante el ímpetu de una Venezuela que cierra este Clásico Mundial con un balance de seis victorias y una derrota –ante República Dominicana en la fase de grupos–. Antes del triunfo de esta noche se deshizo de Japón (8-5) en cuartos de final y de Italia en semifinales (4-2).