La selección española de rugby venga ante Rumanía afrentas antiguas

El equipo español aún arrastraba la derrota de Portugal en la primera parte, pero se rehizo tras el descanso para ganar por 29-23 y llevarse el bronce en el Campeonato de Europa

La selección española de rugby se rehizo ante su público en Leganés y, al menos, se despidió con un buen sabor de boca del Campeonato de Europa tras remontar ante Rumanía, ganar por 29-23 y hacer con una medalla de bronce que le sabe a poco.

El equipo de Pablo Bouza aún arrastraba la inesperada derrota sufrida hace una semana en Lisboa y que dejó a los Leones sin opciones de pelear por el oro ante Georgia. Ese palo, que ha supuesto muchas críticas para el XV del León, pesó mucho de entrada ante los rumanos, que dominaron el partido en una primera parte en la que España no 'compareció'. Por fortuna, pudo al fin superar su 'luto' y en una gran segunda parte, pasó por encima de los rumanos.

No hace muchos años, Rumanía era una selección a la que ganar era una quimera, pero a día de hoy España es mejor. Pese a ello, costó mucho hacerlo y sólo lo lograron en el segundo tiempo, cuando las fuerzas menguaron y el mayor fondo de armario español se impuso.

El triunfo frente a Rumanía hace que al equipo de Bouza mirar al futuro con optimismo y a los test de verano, que servirán de preparación del Mundial del 2027 de Australia. "El partido de hoy fue muy duro desde en lo mental. Tuvimos una semana con mucho ruido externo y el equipo no se lo merecía. El equipo no estaba en crisis. Fue un partido perdido el de Portugal", advierte un Pablo Bouza que reconocía que todo lo que se ha dicho durante la semana les había pasado factura.

De hecho, España parecía seguir en Portugal en la primera mitad. El XV del León no apareció por las cercanías de la línea de marca rumanas y sólo un golpe de castigo transformado por Richardis a dos minutos del descanso, cuando ya se perdía por 11-0, inauguró el marcador.

España le da la vuelta al marcador y hunde a Rumanía

Hasta ese momento, Rumanía, había mandado y había transformado esa superioridad con un ensayo por medio de Bonaparte y los puntos con el píe de Conache y Plai, éste gracias a un drop. Incluso con uno menos con la expulsión de Immelman, no sufrió ante el poco ritmo del equipo español.

El intermedio dio una nueva vida a España que no desaprovechó. Pese a que Conache anotó más golpes, los ensayos de Laforga y Saleta igualaron el partido a 17. Y, a partir de ahí, España no perdió la delantera.

Raphael Nieto ya puso por delante a España a quince del final. Y Carmona logró el cuarto ensayo. Rumanía sólo era capaz de acortar distancias con el pie y, aunque eso le permitía estar a tiro, no le daba para darle la vuelta a un marcador que acabó favoreciendo al equipo español por 29-23.

"Para competir en el Mundial tenemos que mejorar mucho. Necesitamos tener jugadores mejor físicamente y con más competencia, y también con más competencia entre ellos. Es la única forma de llegar bien", afirmaba un Pablo Bouza que calificó como "normal" el balance de este Europeo y avisó que a España, pese a lo vivido en Portugal, ahora se la respeta. "Los jugadores entrenaron para jugar la final. No supimos aprovechar la oportunidad", se lamentaba el argentino.

Ficha técnica del España 29-23 Rumanía

España (3+26): Pirlet, Albó, Zabala, Foulds, Piñeiro, Saleta, Triki, Nieto; Bay, Richardis, Laforga, Gimeno, Mateu, Cian y Wessell Bell. También jugaron Ovejero, Boronat, Aira, Tabarot, Merkler, Urraza, Carmona y Aurrekoetxea.

Rumanía (11+12): Savin, Buruiana, Gajion, Waidner, Mahu, Tweddle, Boboc, Immelman; Conache, Plai; Maftei, Tangimana, Schwartz, Bonaparte y Onutu. También jugaron Iancu, Butnariu, Hartig, Williams, Tiqe, Vaovasa y Cretu.

Marcador: 3-0 (15') golpe de castigo de Conache. 8-0 (31') ensayo de Bonaparte. 11-0 (36') drop de Plai. 11-3 (38') golpe de Richardis. 14-3 (44') golpe de Conache. 14-10 (51') ensayo de Laforga, que pasa Richardis. 17-10 (54') golpe de Conache. 17-17 (58') ensayo de Saleta, que pasa Richardis. 17-24 (65') ensayo de Nieto, que pasa Richardis. 20-24 (64') golpe de Conache. 23-24 (68') golpe de Conache. 20-29 (70') ensayo de Carmona. 23-29 (74') golpe de Conache.

Árbitro: Filippo Russo, de Italia. Mostró amarilla a Álvaro García, en el minuto 13. Expulsó con roja a Immelman en el minuto 18.