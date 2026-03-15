Increíble e insólito final del Seis Naciones 2026

Un golpe de castigo con el tiempo ya cumplido da a Francia el triunfo en el Seis Naciones 2026 y deja a Irlanda con la miel en los labios

Un golpe de castigo cometido por el británico Itoje a 40 metros de palos y transformado por el zaguero Ramos permitió a Francia darle la vuelta al marcador en su partido ante Inglaterra cuando el tiempo ya señalaba el minuto 83 de partido e Irlanda se veía ya campeón.

Francia necesitaba la victoria ante Inglaterra para poder revalidar el VI Naciones después del triunfo previo de Irlanda frente a Escocia. A priori parecía fácil, ya que Inglaterra, que partía como favorita en el inicio del torneo, sólo le había ganado a Gales y marchaba penúltima, pero los británicos vendieron cara su derrota y, de hecho, llegaron al final del tiempo reglamentario con ventaja (45-46).

Pero el balón era francés y el XV del Gallo estaba dispuesto a agotar todos sus recursos para tener una última oportunidad de anotar. Con los dos equipos agotados, el error inglés llegó y Ramos no perdonó. Francia ganaba por 48-46 y revalidaba su corona.

Han tenido que pasar veinte años para ver dos títulos franceses consecutivos, ya que desde las temporadas 2006 y 2007, Francia no lo conseguía. Inglaterra, pese a la derrota, dejó una buena imagen final en el VI Naciones más decepcionante de su historia.

Irlanda se lleva, ante Escocia, el duelo de aspirantes (41-21)

La jornada se había abierto con un Irlanda-Escocia que iba a decidir el país que podía opositar al liderato con el que partía Francia y que, a la espera de lo que hicieran los galos en el cierre, iba a tener opciones de alzarse con el título.

La victoria fue para Irlanda (41-21), que se llevó así la Triple Corona, al haber vencido en esta edición a Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales. Se da el caso de que el partido inaugural, como se podía prever en parte, decidió el torneo. Lo ganó Francia ante Irlanda en París y, a la postre, ha sido el que ha marcado la diferencia.

Irlanda, que en aquel partido se vio claramente superada, ha ido a más y ha sido muy superior a sus rivales en las cuatro jornadas siguientes. Especial fue su contundente triunfo en Twickenham ante Inglaterra.

Ante Escocia, el XV del Cardo aguantó en los primeros minutos e, incluso, igualó el primer ensayo anotado por los irlandeses. A partir de ahí, pese a que estuvieron en más de una ocasióon a una jugada de poder igualar, Irlanda siempre llevó la iniciativa y acabó sentenciando mediada la segunda mitad.

Gales vuelve a ganar tres años después (31-17)

En el partido más intrascendente de los tres que se jugaban, al menos, sirvió para que Gales rompiera una racha de tres años sin ganar y sacara a relucir su orgullo frente a Italia, a la que venció por 31-17.

El XV del Dragón no vencía en el Seis Naciones desde el 11 de marzo de 2023, cuando derrotó por 17-29 en el Olímpico de Roma a una Italia a la que ahora ha vuelto a vencer. No obstante, aquella selección azzurra acababa habitualmente última y en este torneo ha ganado a Inglaterra y Escocia para terminar cuarta. Gales, pese a su triunfo, ha sido última.