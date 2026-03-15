Hecher Sosa, tras su gran debut en la UFC: "Es la pelea que a todos los fans le gusta"

El luchador canario se estrenó a lo grande en la UFC, superando al brasileño Luan Lacerda por decisión unánime en el Apex de Las Vegas

Sin haber debutado en la UFC, el nombre de Hecher Sosa ya era más que conocido en España. Nunca un luchado había llegado con ese aura a la compañía de artes marciales mixtas más famosa del planeta. Lo había hecho a partir de sus últimos triunfos en WOW, donde es promotor Ilia Topuria, y seguido de la fama del propio luchador hispano-georgiano, que ha elevado el interés por este deporte en nuestro país.

Sosa no defraudó y en su debut, en el UFC Vegas 114, ganó por decisión unánime al brasileño Luan Lacerda, un peleador más experimentado y que ya llevaba tres años en la UFC. Lo hizo con un planteamiento en el que supo aguantar las embestidas del suramericano, que buscaba el suelo de inicio, y al que dominó a partir del segundo round.

El propio Hecher Sosa reconocía antes del combate el respeto que tenía por su rival y, al final del mismo, volvía dejar claro que había sido una victoria muy estudiada y trabajada. "Sabía que era un rival muy completo. Lo estudié mucho y sabía que venía de ganar en su última pelea de UFC. Paró dos años y volvió con victoria. Es una persona con confianza, un guerrero, alguien a quien nunca habían noqueado, que tenía muy buen nivel de jiu-jitsu, que va a fajarse... Sabía era complicado", admite el lanzaroteño en el canal del comentarista de la ESPN Carlos Contreras Legaspi.

Ahí, el 'Guanche Warrior' dejó claro que su idea era finalizar y que no lo pudo hacer por mérito de Lacerda. "Busque desde el minuto uno noquearlo. Él me sorprendió con una buena rodilla, pero tuvimos una buena pelea que los fans nunca olvidarán, una guerra... Quería que los aficionados vieran también que yo, cuando hace falta, voy a la guerra con quien sea y contra quien sea. Me voy con muy buenas sensaciones", añadía el de Lanzarote.

Sosa sabía que su rival buscaría tratar de llevarlo al suelo, donde él domina. Pero supo salir de las situaciones complicadas que Luan Lacerda le propuso en el primer asalto. "Es un peleador muy completo. No busqué el suelo con él porque sabía que tenía muy buenas sumisiones, pero tenía confianza plena en mí. Incluso si la pelea se hubiera desarrollado en el suelo, yo tengo muchas armas ahí. Estaba claro que contra un cinturón negro que tiene 13 victorias y, de ellas, 11 sumisiones, mi plan pasaba por el stricking e hice la pelea que quería", sentenciaba el español.

No sólo estaba contento con su pelea y con el resultado, sino también con el espectáculo que habían dado ambos contendientes. "Es la pelea que a todos los fans le gusta. Si a alguien le gusta las MMA y el mundo de las peleas, tiene que gustarle esta pelea. Está para enmarcarla", añadía Hecher Sosa.

Kevin Vallejos destroza a Josh Emmett en el UFC Vegas 114

El evento donde debutó Hecher Sosa tuvo un final espectacular, donde uno de los proyectos emergentes en la UFC, el argentino Kevin Vallejos, destrozó al veterano Josh Emmett y le derrotó en el primer asalto. El suramericano subirá mucho, previsiblemente, en el ránking del peso Pluma esta semana y no parece lejana su presencia en las grandes peleas de su división.

En el combate coestelar, la norteamericana Gillian Robertson sigue ganando en el peso paja y, tras cinco victorias consecutivas, llama a la puerta de una pelea por el título. En este caso superó a la brasileña Amanda Lemos por decisión unánime.

El español Dano Bárez regresa a la UFC en mayo

Acaba de debutar un español y este domingo ya se ha conocido la fecha de otro. Dani Bárez regresará en mayo a una cartelera de la UFC, también en el Apex de Las Vegas. Así lo asegura Marca, quien señala que su rival será el nortamericano Luis Gurule, un luchador con una gran proyección, pero que ha perdido sus tres peleas en la UFC. El combate estaría previsto para el UFC Fight Night que se va a celebrar el el 16 de mayo.