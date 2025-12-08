Rubi valora el triunfo de esta jornada y se pronuncia sobre la situación de Aridane

El Almería vuelve a recuperar las mejores sensaciones tras su victoria frente al Andorra aunque en estos momentos, el equipo está algo afectado por lo ocurrido con Aridane y su accidente

El Almería vuelve a recuperar sensaciones en LaLiga Hypermotion tras caer derrotado frente al Ceuta y en la Copa del Rey de forma dolorosa. La victoria sobre el Andorra ha sido clave para volver a reengancharse de la mejor forma en la pelea por el ascenso. Sobre esta victoria tan importante ha tenido palabras Rubi en las que ha aclarado varios temas entre el que destaca la victoria y el caso de Aridane, que se enfrenta a una importante sanción por dar positivo en alcoholemia.

Rubi y el caso Aridane

El caso de Aridane se encuentra en tendencia debido a su actitud anti disciplinaria y como era de esperar, el técnico catalán ha sido cuestionado por este tema. El mencionado jugador recaló en las filas del conjunto almeriense a finales de agosto y pocos meses después se ha visto envuelto en un episodio del que hemos informado en ESTADIO Deportivo. Sobre esto, quiso tener palabras su entrenador, el cual justifica desde la lógica y sin mojarse demasiado sobre el asunto. "Hemos viajado con todos los jugadores que teníamos disponibles. Teníamos a muchos con problemas en el banquillo y hemos entendido que este sábado era mejor darle descanso a Aridane por todo lo que había pasado".

Rubi y su valoración frente la victoria frente al Andorra

Rubi fue muy contundente con sus declaraciones y ha valorado muy positivamente el triunfo cosechado este fin de semana. "Estar dos partidos sin ganar no es una crisis. Estamos muy equivocados si pensamos así. Esto es algo normal. Lo de hoy es muy importante porque el Andorra es un equipo muy atrevido", declaró en la recta final de una rueda de prensa en la que el técnico del Almería fue claro y directo en todas y cada una de sus declaraciones.

Rubi y sus problemas en la defensa

Lo cierto es que el episodio de Aridane ha afectado a los problemas ya existentes de la defensa del conjunto rojiblanco y eso se debe también a la sanción de Nelson Monte, el cual vio la quinta amarilla en el pasado encuentro contra el conjunto del Principado. A la baja del luso se podría sumar la de Federico Bonini, al que unas molestias en el cuádriceps le obligaron a abandonar el terreno de juego antes del descanso.

Ante tal situación, el central disponible es Aridane pero el episodio nocturno que culminó con su detención puede ver frenada su continuidad al menos por el momento. A Chumi no se le espera hasta enero por su lesión de tobillo. Sobre Aridane, habrá que esperar como evoluciona su situación en el club y la próxima convocatoria decisiva sobre el futuro del jugador.