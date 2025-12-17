Martin Hongla tiene los días contados en el Granada

El jugador camerunés es uno de los señalados para salir en el próximo mercado de fichajes de invierno

Parece bastante claro que el Granada y Martin Hongla separarán sus caminos en el próximo mercado de fichajes. El jugador camerunés, que llegó también en un mercado invernal de 2024 desde el Hellas Verona y a cambio de 2,7 millones de euros, buscará nuevo destino a partir del 1 de enero. Martin Hongla tuvo su mejor campaña en el Granada el pasado curso en lo que a participación se refiere.

El centrocampista africano participó en 33 encuentros de Liga con tres goles y dos asistencias. En su primera media campaña en Granada jugó 13 encuentros. Martin Hongla no desconocía el fútbol español ya que anteriormente también pasó por el Real Valladolid. Ahora su futuro parece estar lejos del Nuevo Los Cármenes.

Martin Hongla saldrá del Granada

Martin Hongla, según informa el diario Ideal, ya está buscando nuevo destino de cara al mercado de fichajes de invierno. El citado diario apunta a que su entorno tiene asumido que en el próximo mercado de fichajes de invierno pondrá fin a su etapa -la segunda- en el Granada. Varios clubes de fuera de España ya se habrían interesado en Martin Hongla.

Estas propuestas están siendo estudiadas tanto por el propio jugador como por su agente. En el pasado mercado estival, Martin Hongla ya contó con propuestas desde el Aris de Salónica de Grecia como del Rubi Kazan de Rusia, ofertas que descartó para intentar ser importante en el Granada.

Martin Hongla no cuenta para Pacheta

Martin Hongla no está entre los planes principales para Pacheta. Hace algunas semanas, desde ESTADIO Deportivo hablábamos del problema que le surgía al club andaluz y especialmente al técnico con la no convocatoria de Hongla de cara a la Copa África que empezará en pocos días. El Granada tenía esperanzas en que Hongla estuviese con su país para tratar de revalorizarlo o en mejor de los casos, recuperarlo para el resto de la temporada. Martin Hongla apenas ha participado en cuatro encuentros en lo que va de temporada con el Granada aunque curiosamente fue titular en tres de ellos.

La intención del Granada con el traspaso de Martin Hongla

El Granada busca recuperar en parte la inversión que realizó de 2,7 millones de euros que realizó por Martin Hongla y aunque en el pasado rechazó propuestas en torno a los tres 'kilos', los granadinistas, según apunta Ideal, estarían dispuestos a desbloquear la situación del camerunés por un par de millones. Definitivamente el destino de Martin Hongla cambió con la llegada de Pacheta ya que en el curso anterior si fue importante para el penúltimo inquilino del banquillo, Fran Escribá. Además, Martin Hongla parece que se 'desvinculó' hace tiempo del Granada, ya que tal y como informamos en ESTADIO Deportivo, el jugador había decidido borrar cualquier imagen del cuadro nazarí en sus redes sociales. Un gesto pero que tiene mucho valor de cara al aficionado.