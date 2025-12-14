Pacheta se cansa y denuncia amenazas en El Molinón: "Estoy cansado de recibir insultos"

El técnico del Granada, Pacheta se ha visto envuelto en un lío con los aficionados del Sporting de Gijón, los cuales insultaron y amenazaron al mencionado técnico. Sobre este tema tuvo palabras en la rueda de prensa posterior donde denunció este tema

El Granada vive un momento complicado con una mochila llamada descenso que no se puede quitar del todo, el equipo cruza la frontera del descenso y vuelve a estar. Tras su salida reciente, la cual se produjo a cuentagotas, el equipo nazarí volvió a caer a la zona roja de la tabla tras caer derrotado frente a un Sporting de Gijón que mira cada vez más hacia arriba. Sobre la derrota de su equipo quiso referirse Pacheta, el cual denunció insultos por parte de un sector de los aficionados del conjunto sportinguista.

Pacheta se cansa de los insultos

El tema más llamativo del entrenador en rueda de prensa fue el de los insultos dirigidos hacia su persona con los que el propio técnico saltó alegando cansancio sobre los insultos que recibe y protestó sobre ello con estas palabras. "Estoy muy cansado de recibir insultos. Quiero que me protejan a mí también. No me gusta que, al final de un partido, me digan: ‘Me cago en tus m..., hijo de p..., vete a la mierda, jódete…'. Es muy feo. Esto es lo que me ha pasado. Dicho esto, quiero agradecer a la afición del Sporting el ambiente del partido. Tienen una afición tremenda". Este tema vino derivado de su enfrentamiento con la grada que llamó la atención entre los asistentes a la rueda de prensa.

Pacheta y su lectura del partido

El propio entrenador se ha mostrado crítico con la actuación de su equipo en el partido aunque ve la derrota injusta debido a que el partido estaba bajo control. "Nos vamos con una derrota en el minuto 90. No hemos hecho un partido brillante, pero teníamos el partido controlado. Sabiendo las virtudes de Gelabert, hemos permitido que las sacara. Hemos perdido por un detalle en el que debemos ser más consistentes. Es un partido que puedes ganar, empatar o perder, pero no podemos jugar así. Me hubiera gustado tener más control del que hemos tenido".

El entrenador continuó hablando sobre el partido y tilda de la responsabilidad de la derrota a la falta de concentración de su equipo y la dificultad que entraña LaLiga Hypermotion donde es complicado tener regularidad. "No hemos estado mal durante el partido. Ha sido un buen partido de Segunda. Lo que pasa es que no todos los días puedes estar a un nivel altísimo. El Real Sporting es un gran equipo y le hemos tuteado en su campo. Debemos ser más duros y dañinos en las áreas".