El movimiento del Leganés que marca el futuro de Igor Oca

El técnico vasco ya aparece en la web de LaLiga como primer entrenador del cuadro pepinero. Bajo sus órdenes, los madrileños han sumado dos empates en Segunda

La Segunda división está siendo especialmente dura este curso con los entrenadores. Un total de 9 técnicos han sido cesados hasta el momento, 10 si contamos a Emilio Larraz y su regreso al filial del Real Zaragoza y sin incluir a Ansotegi y Almada, que técnicamente no han sido cesados. Uno de los equipos que decidió cambiar el rumbo ante la falta de resultados fue el Leganés con Paco López.

Los pepineros tomaron la decisión de subir desde el filial a Igor Oca, técnico que llegó el pasado verano procedente del Sestao River de Primera RFEF. También tiene en su historial experiencia en filiales de Levante, Atlético de Madrid y Deportivo Alavés, además de diferentes equipos de Sudamérica.

El Leganés, en principio, subía a Igor Oca desde el filial de manera provisional y como solución de urgencia a falta de encontrar un entrenador definitivo. Dos semanas después la situación de Igor Oca es muy diferente y parece que los pepineros están más encaminados a que continúe lo que queda de temporada que a devolverlo al filial.

La Liga coloca a Igor Oca como nuevo entrenador del Leganés

La web de la Liga, que muchas veces es un poco 'chivata' de los movimientos que hacen los clubes, ya tiene en el cuerpo técnico del Leganés a Igor Oca como primer entrenador. El técnico vasco como es lógico no está solo y aparece acompañado de un cuerpo técnico que conforman Iván Gómez y Alberto Bueno como segundos entrenadores, Daniel Castro como preparador físico, Juanjo Valencia como entrenador de porteros, David Monjo, Iván Ramis y Luis Piedrahita como analistas. Cierran el cuerpo técnico Daniel Pozuelo, Rubén Escaso y Sergio Rodríguez como encargados de material.

Los números de Igor Oca en el Leganés

El Leganés de momento parece que ha encontrado cierta estabilidad en sus resultados de la mano de Igor Oca. Los pepineros han sumado sendos empates ante Córdoba y Racing de Santander. Especialmente reconfortante fue el segundo en El Sardinero ya que los de Igor Oca pudieron llevarse los tres puntos en el campo del líder de Segunda.

El último compromiso del Leganés antes de terminar el 2025 será ante el Sporting de Gijón en Butarque. Los pepineros recibirán a un Sporting que el pasado martes puso fin a su periplo en la Copa del Rey y que ocupa puestos de play off de ascenso a Primera. El Leganés, como sí ha ocurrido en otros equipos, no ha ratificado a su entrenador de manera oficial pero este movimiento de que aparezca en la web de la Liga como técnico del primer equipo podría ser el paso previo o incluso el definitivo para que Igor Oca dirija a los madrileños.