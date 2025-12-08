Raúl González, ofrecido a un equipo de LaLiga Hypermotion

El banquillo del Leganés está a expensas de contratar a un nuevo entrenador y en este momento ha sido ofrecido Raúl González para hacerse cargo del equipo hasta final de temporada

El Leganés no vive un buen momento en LaLiga Hypermotion y sus opciones de ascenso se escapan a medida que avanzan las jornadas. De hecho, el equipo pepinero está mas cerca del descenso que del ascenso y debido a ello sumado a la eliminación del equipo en Copa del Rey frente al Albacete, la cual culminó con la destitución de Paco López. En este momento, el equipo está siendo dirigido por Igor Oca de forma interina pero se le ha relacionado un nombre propio en las últimas horas, se trata de Raúl González Blanco.

La mala racha del Leganés

Un solo partido ganado es el que ha podido sumar el equipo madrileño en este último mes a lo que hay que sumarle las quejas de los aficionados, los cuales no pueden más con su equipo y esto ha levantado sus quejas. La única victoria de los de Butarque fue ante el Ceuta mientras que ha caído derrotado contra Burgos, Real Sociedad B, Almería y Real Zaragoza. Oca se estrenó en esta jornada pasada contra el Córdoba pero esto no fue suficiente para devolver a los de Leganés a la senda de la victoria ya que no pudo pasar del empate sin goles ante el Córdoba.

El Leganés y la búsqueda de nuevo entrenador

A día de hoy, el club está inmerso en la búsqueda un nuevo entrenador y sobre las opciones ha aparecido sobre la mesa la del ex entrenador del Real Madrid Castilla y mítico jugador español, Raúl González según apuntan desde Cadena Ser a través de Óscar Egido donde se afirma que "Raúl González tiene opciones de entrenar al CD Leganés porque Andrés Pardo le conoce. Ha sido su jefe de scouting en el Real Madrid Castilla durante varios años y es uno de los nombres que está sobre la mesa. Además, nos consta en la Cadena SER que Raúl ha sido ofrecido al CD Leganés para entrenar al equipo hasta el final de temporada".

La opción de Raúl González

Tras finalizar su etapa como entrenador la pasada campaña con el filial del Real Madrid, el entrenador se encuentra sin equipo y a la espera de una llamada pero lo cierto es que es todo una incógnita el futuro del entrenador ya que la opción de regresar al club blanco es su verdadero deseo. Estas fueron sus palabras sobre un hipotético regreso. "Estoy esperando algún proyecto bueno que pueda surgir y a medio-largo plazo (...) ¿El Real Madrid? Volver a mi casa es donde quiero estar y todo el mundo lo sabe". Lo cierto es que las dudas con el futuro del actual entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, no le cierre del todo la puerta a su regreso.