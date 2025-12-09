El Leganés estudia la incorporación de otros entrenadores además de la de Raúl González

El Leganés parece no tener prisa por contratar un nuevo entrenador pero aún así ya maneja algunos nombres al margen de Raúl González, el cual ha sido vinculado con la entidad pepinera. Los otros nombres son Motta, Rubén Albés y José Luis Oltra

La Copa del Rey fue la gota de colmó el vaso en lo referente la destitución de Paco López, la cual se hizo oficial tras la derrota en el encuentro de Copa del Rey frente al Albacete. Tras esta decisión tomada por la cúpula del club pepinero ya han aparecido varias opciones en marcha dentro de las oficinas donde destaca la de Raúl González tal y como informamos en ESTADIO Deportivo. Junto al entrenador ex del Real Madrid Castilla, se han vinculado otros nombres con la entidad como son viejos conocidos de LaLiga Hypermotion como son Rubén Albés y José Luis Oltra unido al de Marco Motta tal y como afirma Marca.

Igor Roca seguirá en el equipo a corto plazo

De momento, el club está siendo dirigido desde los banquillos por Igor Oca de forma interina con el que parece no haber prisa en su relevo en el banquillo. Lo cierto es que el nuevo entrenador no pudo estrenarse con victoria en la pasada jornada contra el Córdoba en el que el resultado fue de empate a cero. Aún así ya han aparecido varias opciones entre las que destaca el mítico jugador del Real Madrid. Sin embargo, dentro del club parecen apostar por el actual preparador de la cantera al menos durante esta semana.

Las opciones para el banquillo del Leganés

La idea del club es apostar por un entrenador con experiencia como es el caso de los mencionados. Con respecto a Raúl, está a la espera de una llamada pero es todo una incógnita el saber si aceptaría una hipotética oferta del club madrileño, si que es cierto es que su idea es seguir en la Comunidad de Madrid aunque su verdadero sueño es recalar en el club de su vida, el Real Madrid. Debido a su permanencia en la capital de España, declinó algunas ofertas de otro clubes de fuera de nuestras fronteras.

José Luis Oltra es una de las opciones siempre presente en muchos clubes debido a su larga experiencia en la categoría de plata. Su ultima andadura fue en el Eldense la pasada campaña. Rubén Albés es otra de las opciones presentes que también han sopesado varios equipos de la categoría. El último de los candidatos por el momento es Marco Motta, el cual conoce a la perfección el club debido a que su hijo milita en las categorías inferiores del club pepinero. No es descartable que en los próximos días surjan más nombres fuera de nuestras fronteras. En el caso de Raúl, ya sonó este pasado verano pero elegido fue Paco López.