Importante cambio para Juan Cruz que puede marcar su futuro el próximo verano en el Leganés

El argentino ha 'fichado' por la agencia PH Sports tras vivir un verano en el que estuvo muy cerca de salir de Butarque y en una temporada que no está siendo sencilla por el rendimiento del equipo

Juan Cruz fue uno de los grandes nombres del mercado de fichajes del pasado verano. Mucho se habló de su salida del Leganés y por momentos parecía que el jugador con pasado en el Real Betis terminaría saliendo de Butarque.

Finalmente el Leganés, en un movimiento inesperado por las informaciones que había en torno a Juan Cruz, los pepineros anunciaron una mejora y ampliación de contrato hasta junio de 2028. En el último mercado de fichajes de invierno no ha habido demasiadas informaciones en torno a una posible salida de Juan Cruz del Leganés y los pepineros están más centrados en cambiar la dinámica de un equipo que está aún muy lejos de pelear por el ascenso a Primera y sí más próximo al descenso, del que solo le separan cuatro puntos.

Juan Cruz ficha por una nueva agencia de representación

En lo que respecta a los números de Juan Cruz esta temporada con el Leganés, el habilidoso jugador argentino ya ha participado en 24 encuentros de LaLiga Hypermotion y solo ha conseguido repartir una asistencia. Está lejos Juan Cruz de los números del pasado curso cuando entre Liga y Copa del Rey marcó un total de ocho goles y repartió cinco asistencias. Pero Juan Cruz, más allá de lo meramente deportivo, ha tenido en estos últimos días un movimiento importante que puede marcar su futuro de cara a la próxima ventana de fichajes.

Juan Cruz, tal y como anunció la otra parte, ha cambiado de agencia de representación y ahora se encargará de su carrera la agencia PH Sports. Juan Cruz dejó atrás a su anterior agencia de representación, AS1 (a la que pertenece Promosport) tras la finalización del mercado de fichajes de verano y ha estado todos estos meses sondeando el mercado en busca de una nueva empresa que le gestione su futuro deportivo.

La salida frustrada de Juan Cruz

Juan Cruz fue el protagonista del pasado verano en el mercado de fichajes, con el argentino abandonando la concentración de los pepineros en México, sin jugar ni un solo minuto en pretemporada y con equipos como el Deportivo Alavés, Osasuna o Celta de Vigo. El Leganés no puso sencilla su salida, tanto que no se dio ya que los pepineros pedían la cláusula de rescisión que en ese momento tenía Juan Cruz que era de 10 millones de euros.

Tras la última renovación, Juan Cruz cuenta con una cláusula de rescisión de 8 millones de euros y el próximo verano puede ser clave en el futuro del argentino, más aún si el Leganés no consigue revertir su situación clasificatoria y continúa un año más en LaLiga Hypermotion. Es importante recordar que el Real Betis cuenta con el 40 por ciento del pase del argentino y el Leganés con otro 40, por lo que en caso de traspaso, los pepineros no se llevarían todo el montante del mismo.