El Leganés vuelve a estrellarse lejos de Butarque e Igor Oca da explicaciones y lanza un dardo al árbitro

El técnico del cuadro pepinero hizo un análisis del duelo ante el Córdoba en El Arcángel y destacó la efectividad de ambos conjuntos como determinante para el marcador final

El Leganés de Igor Oca buscaba este sábado desde las 14 horas el reencontrarse con los triunfos lejos de Butarque. El Leganés no gana fuera de casa desde el pasado 4 de enero cuando venció al 1-3 al Albacete. Desde entonces, dos salidas y dos derrotas ante Castellón y Burgos.

Hoy se medía a un Córdoba que a final de enero sacó adelante su último partido en casa ante el Real Valladolid. Los goles de Fuentes y Mikel Goti en el Córdoba fueron una losa demasiado pesada para el Leganés aunque Óscar Plano recortó distancias en el tramo final pero siendo ya demasiado tarde. Con esta derrota, el Leganés se queda en la posición número 13 a falta de lo que hagan Eibar y Granada. En el caso de los andaluces, en caso de triunfo ante el Real Valladolid, igualarían a puntos a los de Igor Oca.

Igor Oca se esperaba un encuentro así ante el Córdoba

Tras el partido, Igor Oca trató de encontrar una explicación a la tercera derrota de los pepineros lejos de Butarque. El técnico no se sorprendió con el partido que resultó ante el Córdoba y habló de la falta de contundencia en defensa como clave para encajar goles: "Bueno, un partido que esperábamos que iba a ser abierto, porque al final es un equipo que genera mucho. Íbamos a tratar de dificultarle, como le hemos dificultado con esa presión alta. Eso va a generar que también a nuestro favor se generen situaciones y luego la efectividad de ellos ha sido mayor y eso ha decantado mucho. Esa falta de contundencia también en alguna jugada cercana a esa portería, a la hora de dificultar ese juego directo con ese ataque de espacio de Fuentes o esas situaciones, incluso de despejes, les ha dado la posibilidad de hacer gol".

Igor Oca también habló de un encuentro ensuciado en los últimos minutos: "Por no hablar de cómo se ha ensuciado en los últimos minutos cuando hemos concedido algún espacio más por el hecho de querer ir a empatar. Entonces, en los detalles de efectividad creo que han sido realmente importantes".

El cambio del Leganés con Igor Oca

Con el Córdoba fue precisamente el rival ante el que debutó Igor Oca en el banquillo del Leganés. Este sábado se vio a un Leganés muy diferente de aquel que debutó en Butarque. Igor Oca explicó los motivos de ese cambio que entre otros son el conocimiento de la plantilla: "Bueno, la verdad que hay protagonistas también diferentes. Era un momento en el que apenas nos conocíamos, teníamos dos entrenamientos, había muchas bajas y han pasado dos meses. Hemos adquirido otro tipo de comportamientos y sabemos que tenemos que serlo".

Dardo al árbitro por la permisividad al Córdoba

Igor Oca aprovechó para lanzarle un dardo al árbitro y su permisividad con las posibles faltas del Córdoba: "Hoy estamos decepcionados porque no solamente con esa valentía, la tienes que concretar con situaciones de gol, la tienes que concretar con esas situaciones de buena defensa. Al final tienes que ver cómo va el partido, tienes que ver que el Córdoba cada situación que conseguíamos generar alguna ventaja, algún giro, acababan con falta y el árbitro ha sido muy permisivo".

También hizo autocrítica Igor Oca para hablar de lo que le falta al Leganés para volver a ganar fuera: "Nosotros estamos en ese trabajo de dar ese pasito adelante con la naturalidad de entender por qué pasan las cosas y pasan por niveles de competitividad, pasan por acierto mayor del rival en esa eficiencia ofensiva y son cosas que están a nuestro alcance. Tenemos que trabajar en ese sentido y tenemos que minimizar el tiempo hasta que lo consigamos".