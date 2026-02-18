El Leganés se sincera con un fichaje que no se concretó: "Es un jugador que nos hubiera aportado"

El vicepresidente del cuadro pepinero, Eduardo Cosín, habló sobre la llegada que no se cerró de Kechta, mediocentro del Le Havre además de hacer un repaso del momento económico tras el descenso a Segunda

Los mercados de fichajes, especialmente a su conclusión, es buen momento para hacer balance de cómo se ha dado este periodo que sirve para reforzar las plantillas o aliviar carga con jugadores que ya no cuentan. En el Leganés, este pasado martes, Eduardo Cosín, vicepresidente de la entidad pepinera, habló sobre otro de los posibles que se pueden dar: un jugador pretendido por un equipo que finalmente no se terminó fichando.

El fichaje frustrado del Leganés en el último mercado de invierno

El dirigente del Leganés hizo referencia en la radio local Hora Blanquiazul al mediocentro del Le Havre, Kechta, de nacionalidad marroquí y que a sus 23 años cumple contrato el próximo 30 de junio en el cuadro galo. Eduardo Cosín no escondió que le hubiese gustado traer al Leganés a Kechta pero que por circunstancias personales del propio jugador, la operación no se concretó: "Con Yas estuvimos muy cerca. Llegamos a un acuerdo con el Le Havre y se llegó a un acuerdo con el jugador, pero a última hora, por una circunstancia personal extraordinaria, el chico decidió no venir. Fue una pena porque creo que es un jugador que nos hubiera aportado".

Prosiguiendo con el mercado de fichajes de invierno que terminó el pasado 2 de febrero, Cosín explicó la ampliación del límite salarial que llevó a cabo el Leganés: "Pero es una historia más dentro de cada mercado: siempre hay operaciones que salen y otras que no. Ésta es una de las que no salió. Lo positivo es que los medios económicos eran libres y estaba al alcance en Segunda. De hecho ampliamos el límite salarial disponible para el mercado de invierno por si acaso al final conseguíamos hacerlo".

En relación a lo deportivo, apostó el vicepresidente pepinero por no señalar a jugadores o directivas en favor de no minimizar los problemas reales: "Cuando las cosas están por debajo de lo esperado, señalar a los jugadores, señalar al entrenador o señalar sólo a la directiva, creo que es minimizar un problema que, como siempre, cuando gana, ganamos todos, y cuando perdemos, perdemos todos".

Las cuentas del Leganés tras el descenso a Segunda

Cosín hizo balance de las números económicos del Leganés tras la caída a los infiernos de LaLiga Hypermotion: "Desde que entró Blue Crow hasta el año pasado, el Leganés había perdido 20 millones de euros acumulados en las primeras temporadas. Es verdad que en Primera División se consiguió, por primera vez, generar beneficios y ha permitido compensar rápidamente esas pérdidas. La situación era crónica. Entramos en el ratio más bajo de LaLiga, lo que te exige más garantías. Pero hemos tenido ingresos que nos ha permitido acomodar esas pérdidas. El año pasado cerramos con 9 millones de beneficio que han permitido sofocar esa situación. De no haber existido esa deuda, el dinero no habría ido a parar a los bolsillos de Blue Crow, sino que estarían en caja para que el Leganés lo pudiera gastar en proyectos".

Por último, no quiso entrar a valorar aún la temporada del Leganés, que es decimocuarto después de 26 jornadas, y prefirió tomarlo en caso de que se confirme el batacazo: "La pregunta es: si acaba el equipo 14º a final de temporada, ¿habrá sido un fracaso? Pues habrá sido un fracaso en el ámbito deportivo. Habrá sido, en otros ámbitos, distinto, y un fracaso que debemos traducir en aprendizaje para aceptar a lo que vale y volver a intentarlo".