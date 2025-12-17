La Copa del Rey retrata al Eibar

El conjunto armero llegó a fallar un penalti con el 0-1 ya en el marcador ante el Elche. La afición mostró su falta de motivación acudiendo solo 2.426 espectadores

¿A quién le amarga una Copa en la fecha en la que estamos? No, no estoy hablando de ingerir bebidas espirituosas, estoy hablando de fútbol. Parece que a la afición del Eibar no le apeteció demasiado este pasado martes para animar a los suyos en los dieciseisavos de Copa del Rey ante el Elche.

El rival, a pesar de ser de Primera, quizás no era el más atractivo ya que el Elche fue contrincante de los armeros el pasado curso en Segunda. Eso, la fría noche de Eibar y el momento deportivo que vive el equipo de Beñat San José no invitaron a acudir en masa a las gradas de Ipurúa. El dato de asistencia fue bastante pobre con apenas 2.426 espectadores según recoge la información del propio club.

El Eibar tuvo el empate ante el Elche

El Eibar, a pesar de la falta de 'calor' por parte de los aficionados en las gradas de Ipurúa, no le perdió nunca la cara al encuentro ante el Elche. En el minuto 71 del encuentro, el recién salido Corpas provocó un penalti que el mismo lanzó. El andaluz disparó bien colocado y raso por la derecha, pero el guardameta del Elche adivinó su intención y se lanzó al poste para detener el lanzamiento, impidiendo así el empate para los armeros.

Con esta derrota, el solo ha sumado tres triunfos en sus 10 últimos encuentros oficiales, siendo dos de ellos de Copa del Rey ante Náxara y Pontevedra. En Liga los armeros no ganan desde el pasado 8 de noviembre cuando sacaron los tres puntos ante el Albacete en casa. Desde entonces, tres derrotas y dos empates.

El Eibar sigue en descenso y las dudas ya han aparecido

En las últimas semanas Beñat San José ha hablado sobre su futuro en el Eibar y el técnico vasco ha confirmado que desde el club le han mostrado su total confianza. Pero el Eibar no está pasando un buen momento en Liga, donde es antepenúltimo con 18 puntos, solo por delante de Mirandés y Real Zaragoza, ambos con 16 unidades.

El siguiente encuentro del Eibar en Liga, con el que cerrará el 2015, será ante un Real Valladolid que vive una situación insólita después de que su entrenador haya abandonado el barco para fichar por el Oviedo en Primera.

Beñat San José opina sobre la afición del Eibar

Como es lógico, Beñat San José fue cuestionado este pasado martes sobre la pobre entrada en Ipurúa. El técnico vasco se mostró comprensivo y lo achacó a la hora del encuentro en un día laboral y prefirió centrarse en agradar a los que fueron: "Uno de los objetivos que teníamos al empezar era traer la Copa a Ipurua. Si era ante un equipo de Primera División, mejor, y así ha sido. Un martes a las 19:00 de la tarde-noche no es fácil para la gente. Es normal que entre semana no pueda venir todo el mundo por temas laborales. Yo me enfoco muchísimo más en agradecer a los que han venido y los que vienen. El Eibar tiene una afición superempática y estamos todos queriendo darle la vuelta a la situación. Hoy nos han animado a tope y al final han aplaudido a los jugadores porque han visto que se lo han dejado todo. Eso no se ve en muchos lugares. No somos una ciudad con muchísimos habitantes, ni mucho menos, pero no importa la cantidad, sino la pasión y la calidad de cómo nos empujan. Cuando hay malos momentos, también hay que aceptar las críticas, pero hoy nos han animado y valoramos eso, más allá de ver cuánta gente ha venido".