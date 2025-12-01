Beñat San José habla de "estrés" en el Eibar

El cuadro armero cayó con estrépito ante el Racing de Santander, sumando su segunda derrota consecutiva y viviendo una jornada más en puestos de descenso a Primera RFEF

El Eibar pasó por el rodillo goleador del Racing de Santander este pasado domingo. El cuadro de Beñat San José necesitaba sumar para salir de los puestos del descenso pero sufrió de la mano de Iñigo Vicente con su gol y sus tres asistencias. El Eibar es ahora antepenúltimo con 17 puntos y sufre el 'acoso' por detrás de Mirandés y Real Zaragoza. Jabatos y maños ganaron sus partidos de la jornada 16 y aprietan la zona baja de la tabla. Tras el partido, Beñat San José no escondió que hay cierta ansiedad por cambiar la dinámica de un equipo que en las últimas cinco jornadas solo ha sumado 4 puntos.

El estrés del Eibar que les condena en el descenso

Beñat San José, lejos de criticar a sus jugadores, habló de seguir siendo constantes para materializar las ocasiones que tienen y no ser tan penalizados por los errores que cometen. Además, habló de estrés para analizar la situación del equipo de cara al gol: "Estamos notando ese estrés de ‘voy a marcar un gol para ayudar al equipo a salir de esta situación’. Somos un equipo muy constante y nos tiene que llegar el momento en el que materializamos las ocasiones y no cometamos esos errores puntuales. No tengo nada que reprochar a los jugadores".

Insistió San José hablando de confianza para hacer goles: "Tenemos que ver las situaciones y hacerles entender que con un poquito más de claridad podríamos haber generado ocasiones mucho más acertadas. La confianza es clave para poder hacer gol, pero a su vez, tenemos que tenerlas, porque sin eso no hay nada".

Beñat San José valora el primer tiempo del Eibar

El técnico armero valoró positivamente la primera parte de los suyos: "Creo que el plan estaba saliendo a la perfección. Hemos cortado todos los circuitos entre líneas del Racing. Se ha visto maniatado e impotente en su juego. Lo contrario a nosotros, donde hemos cogido alas. Era el partido que teníamos visualizado. Todos teníamos la sensación de que si hubiésemos metido en el inicio, todo hubiese cambiado mucho. Merecíamos ese gol. Como entrenador estaba disfrutando del empeño de mi equipo", al mismo tiempo que reconoció que el balón parado les condenó a la derrota: "La pelota parada nos ha matado. No puedes conceder eso".

Por último, Beñat San José no puso paños calientes a la hora de hablar de merecimiento de los suyos para ocupar puestos de descenso en Segunda: "Estamos mereciendo esa posición en la tabla, más allá de que el Eibar siempre compite y jugamos bien, porque generamos ocasiones. Estamos cometiendo errores que nos están penalizando una barbaridad. Tanto en goles, resultados como en la clasificación. Creo excusas. Se está repitiendo y ahí hay algo en lo que no estamos dando en la tecla. Veo al equipo con energía para seguir, pero es verdad que es un palo".