Beñat San José sorprende: "Ha sido una semana dura, tengo que ser honesto y no solo en lo profesional, también en lo personal"

El técnico del Eibar asumió la dureza de la semana tras caer derrotado ante el Real Zaragoza y quedarse a las puertas de los puestos de descenso a Primera RFEF

El Eibar se llevó ingrata sorpresa el pasado fin de semana cuando en la visita del Real Zaragoza, los de Rubén Sellés se llevaron los tres puntos de Ipurúa tras vencer por 1-2. Con esta derrota a las espaldas, Beñat San José no ha tenido más remedio que confirmar que la semana no ha sido buena, tanto a nivel profesional como a nivel personal.

Beñat San José se sincera con el Eibar

Beñat San José habló de errores garrafales en buena parte de los partidos que los armeros han dominado: "Ha sido una semana dura, tengo que ser honesto y no solo en lo profesional, también en lo personal. La derrota del otro día es de analizar muy profundamente y de una autocrítica muy grande en pequeños detalles que nos están costando muchísimo. Al final nadie puede negar que el equipo está muy vivo porque hacemos muchas ocasiones, pero tampoco podemos negar que el 80, el 90 % de los partidos que no nos ha ido bien ha habido errores garrafales en momentos puntuales".

El descontento de la afición del Eibar

El técnico del Eibar asumió con naturalidad el cabreo que pueda llegar a tener la afición armera, más aún si se echa la vista atrás y se ve el comienzo de temporada que tuvieron los vascos: "Los entendemos perfectamente, porque una cosa es que el año pasado terminamos la temporada con muchísima ilusión y la temporada empezó muy fuerte, muy bien, con mucha ilusión. Y aunque el director deportivo también comentó que la realidad de objetivos del Eibar ya no era igual a la de años anteriores, eso no quita que nadie quiera vernos ahí. Realmente tenemos mucha ambición y vernos ahí no nos enorgullece. Es más, como entrenador y como persona, lo estoy viviendo desde mis propias carnes. Y el aficionado tiene todo el derecho a estar enfadado y a estar desconforme, pero en el fondo creo que sabe que el equipo compite cada partido, siempre tenemos muchas ocasiones, el equipo está vivo y eso se siente".

Beñat San José fue tajante a la hora de apostar por un Eibar que tiene que estar más arriba: "Este no es el objetivo del Eibar. Queremos estar más arriba y sobre todo porque el hecho de estar más arriba supone mejores resultados. Y los mejores resultados suponen felicidad para la gente y eso es una de las cosas que más me importa. Creo que la gente sí se siente identificada con el juego del equipo, pero obviamente nadie nos estamos sintiendo identificados con los resultados. Y ahí tenemos que ser autocríticos y mejorar, ir para adelante, sin excusas y sin dudas. Decir a la afición que se nota un montón su apoyo, que si hay algunas críticas, las aceptamos y a partir de ahí vamos a pelear a tope para subir en la tabla".