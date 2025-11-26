Ipurúa deja de ser una fortaleza inexpugnable pero si quedan dos de ellas en LaLiga Hypermotion

El paso de la jornadas en LaLiga Hypermotion va acabando con estadísticas a medida que se crean otras ya sean positivas o negativas. Este fin de semana pasado, el Eibar ha visto como perdía su condición de equipo invicto en casa en la jornada 15 del campeonato liguero frente al colista de la categoría, el Real Zaragoza. A pesar de que nadie esperaba este escenario, esto es LaLiga Hypertensión.

Fin a lo de Ipurúa

Uno de los fuertes que precisamente tenían los blaugranas era su estadio, en el cual guardaba un gran balance de resultados, prácticamente la gran mayoría de puntos que tiene en la clasificación pero lo cierto es que Ipurúa ya no es un 'lugar seguro' para el equipo eibarrés. En la pasada jornada, el colista que solo había ganado dos encuentros pasó por encima de un equipo en superioridad numérica. A día de hoy en la división de plata solo quedan dos equipos invictos en casa, el Deportivo de La Coruña y la Real Sociedad B.

Anoeta y Riazor, los grandes fortines

Real Sociedad B y Deportivo son los dos únicos equipos que no han perdido en casa. Los donostiarras suman una media de 2,25 puntos por partido, los coruñeses 2,14. Como ya informamos en ESTADIO Deportivo, el conjunto donostiarra solo ha logrado puntuar en casa por lo que todos los puntos que se reflejan en la clasificación son 'gracias' a su estadio.

Por otro lado, el Dépor suma 15 puntos en casa y posee una gran racha como visitante. Su gran solidez defensiva en su estadio, donde solo ha encajado tres goles hacen de Riazor un escenario temible para sus rivales.

El Eibar y el Zaragoza rompen una estadística más de 1000 partidos después

Lo ocurrido la semana pasada en Ipurúa, al margen de la pérdida de la imbatibilidad en casa, es digna de estudio ya que el colista de la categoría remonte un marcador adverso después de quedarse con un jugador menos se puede comparar a otras situaciones anómalas que ha vivido el equipo. En este caso, una remontada en la división de plata por un equipo que estaba en inferioridad numérica no se había dado 1.747 partidos y el último equipo que logró esta hazaña fue el Levante hace más de tres años con goles de Jorge de Frutos y Bouldini ante el Ibiza.

Lo cierto es que una derrota en una jornada 15 de competición no afecta tanto pero las formas en las que se pierden si hacen bastante daño y sobre todo es un recuerdo que no se va a la liguera por lo que todo hace indicar que los aficionados armeros tardarán en olvidar esta derrota y la forma en la que se produjo.