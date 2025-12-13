El Eibar no disipa las dudas con Beñat San José

El cuadro armero no lo tenía sencillo este sábado visitando El Arcángel para medirse al Córdoba. El marcador no se movió de su resultado inicial y sirvió a los vascos para sumar un punto que no ayuda a salir de los puestos de descenso

El Eibar está pasando por un momento complicado en lo que va de temporada. Los de Beñat San José están metidos en puestos de descenso a Primera RFEF y no ganan desde el pasado 8 de noviembre. El 'run run' en el Eibar en torno a Beñat San José es real aunque el cuadro armero no es muy dado a cambios de entrenador a mitad de temporada.

La pasada temporada fue Joseba Etxeberria el que terminó despedido y esto supuso la llegada de Beñat San José a Ipurúa. Con Beñat San José, el Eibar se convirtió en el tramo final en un equipo muy rocoso y casi insuperable que hizo números de equipos de play off de ascenso. Con esa experiencia, en el Eibar creían que este podría ser el año de poder volver a pelear por el ascenso a Primera.

El Eibar no arranca con Beñat San José

Pero el Eibar está muy lejos de esa realidad y tras 18 jornadas, los vascos se quedan con 18 puntos gracias al último empate ante el Córdoba. Beñat San José analizó de manera positiva el punto conseguido ante el Córdoba a pesar de que su equipo no tiró a puerta en los 90 minutos y concluyó el encuentro con un 27 por ciento de posesión. "Después de tres derrotas muy duras, lo primero era sacar un resultado positivo y así ha sido. Sumar de visita siempre es importante. Además, contra el Córdoba, que ellos también estaban con necesidad", declaró el técnico del Eibar.

San José valora el trabajo del Eibar

El técnico del Eibar no dudó en elogiar a sus jugadores, los cuales realizaron un gran trabajo en defensa: "Los jugadores han estado excelentes tácticamente y en solidaridad. Hemos podido cerrar los espacios donde el Córdoba suele jugar bien, como son entre líneas y en ambas bandas, sobre todo por la derecha. Era nuestro principal objetivo". Beñat San José confesó que al Eibar le gusta jugar a otra cosa pero que ante el Córdoba tocó buscar otro plan: "Los jugadores han estado excelentes tácticamente y en solidaridad. Hemos podido cerrar los espacios donde el Córdoba suele jugar bien, como son entre líneas y en ambas bandas, sobre todo por la derecha. Era nuestro principal objetivo".

Insistió por último Beñat San José en la importancia del punto para coger con más confianza el duelo del próximo fin de semana ante el Real Valladolid en Ipurúa: "Nos hubiese gustado más ganar. En la primera parte lo podríamos haber hecho, pero en la segunda, que hemos estado mucho más en nuestro campo y sabíamos que se iban a volcar, ya no. En general, era fundamental la portería a cero y sumar para, valga la redundancia, seguir sumando".