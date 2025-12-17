Ramis da el 'sí' al método de José Bordalás

El técnico del Burgos opinó sobre su homólogo en el Getafe, del que dijo: "Siempre ha logrado sus objetivos y con solvencia"

El Burgos recibirá el próximo jueves al Getafe en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Como siempre que aparece el cuadro azulón, al técnico rival se le cuestiona sobre el método que emplea José Bordalás. En definitiva, el Getafe saca adelante sus partidos, con un fútbol quizás menos vistoso de lo habitual, pero igualmente efectivo. Luis Miguel Ramis no dudó en elogiar a Bordalás este miércoles en rueda de prensa.

Ramis elogia a Bordalás en la víspera de Copa del Rey

El técnico del Burgos habló de un técnico excelente para referirse a Bordalás y con capacidad para sacar rendimiento a sus jugadores: "Es un entrenador excelente, que saca mucho rendimiento a sus jugadores y ha dado una identidad propia al equipo que se refleja sobre el campo". Sobre el propio Getafe, Ramis también destacó el nivel de intensidad del Getafe: "Habrá que trabajar mucho, tiene un nivel de intensidad y concentración altísimo. Es un equipo de Primera División, con jugadores de Primera División".

Además añadió sobre el juego azulón: "Es muy intenso, con calidad arriba y que comete muy pocos errores". Aprovechó también Ramis para elogiar a Bordalás y su solvencia para lograr los objetivos que se le marcan en cada equipo: "Las críticas son para todos. Bordalás me gusta muchísimo, siempre ha logrado sus objetivos y con solvencia. Sus mensajes siempre llegan a sus jugadores".

El Burgos se vuelve más peligroso a partido único

No escondió Ramis las ganas que tiene el Burgos de pasar de ronda y además, no dudó en darle su sitio al cuadro del Plantío a pesar de enfrentarse a un equipo de Primera: "A partido único se igualan las fuerzas, no es lo mismo jugar contra un equipo de Primera División 90 minutos que 180. Intentaremos competirlo, es un partido muy complicado y difícil. Son superiores y quieren demostrarlo, pero competiremos de tú a tú como hemos hecho con todos los rivales. No hemos sido nunca de mirar ni por encima ni por debajo del hombro a nadie. Su comportamiento en los partidos es igual, muestran mucho respeto. Por lo tanto, intuyo un partido competido e igualado".

Por último pidió a la gente que les empuje para que el Burgos pueda seguir vivo en la Copa del Rey, pero sin olvidar que la Liga es la prioridad del equipo: "La competición es muy bonita, es muy difícil avanzar muchas rondas porque te vas encontrando con más dificultades. Nuestra prioridad es LaLiga, pero nos estimula mucho este tipo de partidos, va a haber mucho ambiente. Es fundamental que la gente nos empuje, lo hace siempre. Tenemos que ser muchos, no solo los que jugamos, para poder superar una eliminatoria como esta. Ojalá poder darnos una alegría".