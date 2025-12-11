Víctor Mollejo quiere ser el gran refuerzo del Burgos

El jugador, ex del Atlético de Madrid, repasó la situación del cuadro de Ramis, que se medirá el próximo fin de semana al Almería para tratar de regresar a la senda de las victorias

Víctor Mollejo llegó el pasado verano al Burgos como uno de los fichajes más importantes del conjunto del Plantío. Víctor Mollejo llegaba en la etapa final de recuperación de una lesión que le mantuvo gran parte de la pasada temporada apartado de la disciplina del filial del Atlético de Madrid. Víctor Mollejo ya ha participado en ocho partidos de Liga y otros dos de Copa del Rey. Aún no ha podido estrenarse de cara a portería pero este jueves ha dejado claro que quiere ser uno de los jugadores importantes en la segunda vuelta de los de Ramis.

Víctor Mollejo quiere ser el fichaje del Burgos

Víctor Mollejo habló sobre el momento en el que se encuentra de la lesión que ya tiene casi superada y apostó por aporta más en la segunda vuelta: "A veces soy muy competitivo y quiero hacer más cosas de las que debiera. Llevaba once meses sin jugar. Mi cuerpo se está adaptando, llevo más de un mes sin molestias, esto es un proceso y vine a Burgos por la confianza que me dieron en ese sentido. Es un proceso muy largo y estamos en el buen camino. Necesito minutos y partidos para sentirme mejor. Voy sumando minutos y chispa y cada día me veo mejorando. En la segunda vuelta voy a poder aportar muchas más cosas al equipo".

El Burgos sigue en el play off de ascenso a Primera

El Burgos suma ya tres jornadas sin ganar en LaLiga Hypermotion y Víctor Mollejo apuesta por mejorar ofensivamente para regresar a la senda de la victoria: "Ofensivamente tenemos que mejorar. Como equipo somos un bloque que estamos muy bien, los once del campo trabajamos en la misma dirección. Tácticamente y defensivamente somos muy aplicados y nos falta ofensivamente y estamos trabajando en ello. A nada que mejoremos vamos un ser un equipo aún más difícil y complicado ara todos los rivales. La situación es muy buena, porque dentro de que estamos atascados ofensivamente, seguimos en los puestos privilegiados de la tabla".

El cambio del Burgos en casa y lejos del Plantío

El Burgos ya acumula tres partidos sin ganar como local en los que solo ha podido sumar un punto ante el Castellón. Sin embargo a domicilio, los de Ramis han ganado tres de los últimos cinco partidos que han disputado lejos del Plantío. Víctor Mollejo habló del respeto que se le tiene al Burgos cuando juegan como locales: "Cuando vas fuera de casa el rival siente que tiene que dar paso adelante y proponer cosas y ahí nos sentimos cómodos y ellos dejan espacios atrás y lo sabemos aprovechar. En casa nos tienen un respeto por nuestra posición y no dejan tantos espacios y se nos complica el tener que elaborar. Tenemos calidad para poderlo hacer mejor todos los jugadores. Hay optimismo en el vestuario y tranquilidad, empezando por este fin de semana donde podemos dar otro golpe en la mesa".

En esta línea, Mollejo apostó por las posibilidades de los burgaleses de ganar en Almería el próximo fin de semana: "Ya hemos ganado en campos muy complicados y somos conscientes de que esta jornada también podemos ganar. Tenemos nuestras armas y optimismo porque pensamos que podemos ganar en Almería. Tenemos muchas ganas de jugar ese partido y mostrarnos más valientes y con ganas de atacar para poner las cosas complicadas al rival".