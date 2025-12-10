Fer Niño se cuela en la historia del Burgos

El encuentro del Burgos del pasado fin de semana en el que cayó derrotado ante el Albacete supuso un partido especial para uno de los jugadores más importantes del equipo a día de hoy, se trata de Fer Niño, que ha cumplido 100 partidos con la camiseta del mencionado equipo

El Burgos no se encuentra en el mejor momento esta temporada en LaLiga Hypermotion ya que viene de encajar tres derrotas consecutivas en la competición y se está alejando poco a poco de los puestos de ascenso directo donde se encontraba de manera muy cómoda hace algunos días. Estas tres derrotas lo han derivado a la posición sexta de la clasificación. Aún sigue inmerso en los puestos de play off pero la amenaza de poder salir la próxima jornada es cada vez mayor ya que se encuentra empatado a puntos con el Ceuta y tiene como perseguidores al Valladolid, al Cádiz y al Sporting de Gijón. En medio de todo esto, uno de sus jugadores más importantes a día de hoy, Fer Niño ha alcanzado un hito histórico en el equipo burgalés debido a que ha llegado a la cantidad de 100 partidos.

Fer Niño ha encontrado su sitio en LaLiga Hypermotion

Tras su paso por el Villarreal y el Mallorca, el jugador se ha asentado en la división de plata vistiendo la camiseta del Burgos donde llegó para la 2023-2024 y adía de hoy ya es uno de los jugadores más importantes de un equipo que no descarta el ascenso a través de los play off, en este aspecto, aportación del hijo del mítico Fernando Niño se antoja fundamental. Así pues, el jugador afronta con esta, su tercera temporada en la que hay que tener en cuenta que fue renovado el recientemente ya que tanto el club como el jugador apuestan por si continuidad del atacante. De momento, ya se ha hecho un hueco en la historia del club donde ha alcanzado la cantidad de partidos numero 100.

El protagonismo con el equipo burgalés ha sido constante desde su llegada ya que en su primera campaña logró disputar un total de 40 partidos entre la competición doméstica y la Copa del Rey. A sus 25 años se ha asentado desde el primer momento. En la primera temporada anotó siete goles y esa cifra sería superada más adelante con Ramis de entrenador donde logró un total once goles habiendo jugado todo lo posible.

Fer Niño y su gran temporada

Siendo continuista de las temporadas anteriores, el delantero está realizando una gran temporada y sus números esta temporada están siendo aceptables en lo que va de campeonato. Ha jugado 17 partidos y es el máximo realizador el equipo con cuatro goles. El jugador permanecerá ligado por contrato a la entidad hasta 2029 pero no es nada descartable que se produzcan nuevos intereses por el jugador. Este pasado verano fue el Deportivo de la Coruña quien llamó a la puerta del delantero.